Guvernul va avea 24 de miniştri

Guvernul va avea 24 de miniștri

Ştire online publicată Miercuri, 19 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a anunțat că în noul Cabinet vor fi 24 de miniștri, menționând că dintre aceștia sunt mai mulți miniștri delegați, plus vicepremierul. Ponta a fost întrebat dacă a închis lista cu nominalizările pentru viitorii miniștri sau mai are semne de întrebare. "Am închis negocierea între PSD și ACD", a spus Ponta, arătând că în privința reprezentanților PSD în Guvern are numele acestora în această seară, iar miercuri le va prezenta Comitetului Executiv, citează realitatea.net. Întrebat câte ministere vor fi în Cabinetul Ponta II, premierul a precizat: "24 de miniștri. Dintre aceștia, mulți miniștri delegați, plus vicepremier". Vezi articolul integral