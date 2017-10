Guvernul va adopta forma finală a Legii pensiilor până pe 3 februarie

Ştire online publicată Luni, 25 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Primul-ministru Emil Boc a anunțat că termenul-limită pentru adoptarea de către Executiv a formei finale a Legii de reformă a sistemului de pensii este de 3 februarie, astfel încât proiectul să fie adoptat de către Parlament în cursul sesiunii următoare. Boc a declarat că, pentru respectarea graficului convenit cu instituțiile financiare internaționale, România are două priorități din punct de vedere legislativ. „Este vorba de adoptarea până la sfârșitul lunii martie a Legii responsabilității fiscale și adoptarea în sesiunea următoare a Legii de reformă a sistemului de pensii. Am decis în ultima ședință de Guvern ca în 3 februa-rie Executivul să adopte forma finală a legii, astfel încât Parlamentul să aibă spre dezbatere legea”, a declarat, ieri, Emil Boc. El a adăugat că, în cadrul discuției de sâmbătă cu reprezentanții FMI, a fost constatat faptul că România a respectat termenii acordului de împrumut. „A fost apreciat faptul că România, în condițiile unui an 2009 extrem de greu din punct de vedere economic și politic, a respectat angajamentul internațional cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială. Acesta este un semn de credibilitate a țării care ne va ajuta în relațiile economice internaționale”, a spus Boc.