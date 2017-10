Guvernul susţine participarea Teatrului Evreiesc de Stat la New York International Performing Arts Festival

Guvernul susține participarea Teatrului Evreiesc de Stat la New York International Performing Arts Festival

Executivul a răspuns solicitării de sprijin financiar a Teatrului Evreiesc de Stat din București, invitat să prezinte două spectacole în cadrul New York International Performing Arts Festival, cel mai prestigios festival de arte ale spectacolului și cultură idiș din lume. Pentru susținerea acestui proiect, Guvernul a aprobat astăzi alocarea din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pe anul 2015 a sumei de 238.000 lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii.Echipa Teatrului Evreiesc de Stat va susține, în cadrul Festivalului de la New York, din luna iulie, mai multe reprezentații cu spectacolele Stele rătăcitoare și Astă seară: Lola Blau și, de asemenea, va participa la workshop-uri, seminarii și întâlniri cu mass media.Demersul are un rol deosebit în promovarea școlii românești de teatru și a imaginii României peste hotare, în evidențierea tradițiilor minorității evreiești din România și în participarea la dialogul multicultural în lumea contemporană.Teatrul Evreiesc de Stat din București este primul teatru profesionist de limbă idiș din lume, având 130 de ani de existență și activitate neîntreruptă.