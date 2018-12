Guvernul sesizează CCR după ce Klaus Iohannis a amânat numirile noilor miniștri

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, ieri dimineață, că președintele Klaus Iohannis trebuie să acționeze ca un mediator, dar dacă nu va face cât mai rapid nominalizările pentru portofoliile Ministerului Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor, va fi sesizată Curtea Constituțională.„Eu sper, am făcut și un apel către domnul președinte Klaus Iohannis, să facă această nominalizare cât mai rapid, pentru că dincolo de lupta politică, dincolo de interesul personal, avem o responsabilitate pentru România, prin preluarea președinției și pentru a arăta seriozitate, implicare și voință din partea tuturor pentru a avea o bună președinție. O să depunem sesizare la Curtea Constituțională dacă nu se face o nominalizare, pentru că nu putem aștepta la nesfârșit. Dar gândiți-vă, depunem sesizarea, mai durează până se va judeca la Curtea Constituțională, ceea ce presupune o întârziere și cred că acest lucru nu este benefic pentru România. Președintele României trebuie să acționeze ca un mediator, sperăm acest lucru și să încerce să rezolve cât mai rapid această situație”, a declarat prim-ministrul într-un interviu acordat postului Antena 3, la Bruxelles.În opinia sa, până acum trebuia să existe o explicație din partea președintelui în legătură cu nominalizările menționate, dar și cu faptul că primele propuneri au fost respinse.Potrivit premierului, numirea noilor miniștri este importantă și prin prisma faptului că, în perspectiva preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, fiecare membru al Guvernului are dosarul său cu prioritățile europene, iar dezvoltarea regională și transporturile sunt două domenii importante.La închiderea ediției, premierul Viorica Dăncilă a declarat că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională, după ce președintele Klaus Iohannis i-a comunicat, în cadrul unei discuții telefonice, că nu va lua până săptămâna viitoare nicio decizie cu privire la nominalizarea noilor miniștri la Transporturi și Dezvoltare Regională.„Vom sesiza CCR, astăzi am vorbit cu președintele Iohannis, l-am sunat pe domnul președinte, am vrut să văd ce s-a întâmplat, dacă va nominaliza cei doi miniștri, având în vedere că suntem în perioada premergătoare preluării Președinției Consiliului UE și că este foarte important ca noii miniștri să-și preia dosarele. Domnul președinte a spus că încă mai analizează și că până săptămâna viitoare nu va lua nicio decizie, deci ne vedem obligați să facem această sesizare la Curtea Constituțională”, a declarat Viorica Dăncilă.Președintele Klaus Iohannis a anunțat de săptămâna trecută că va lua o decizie după 1 Decembrie în ceea ce privește cea de-a doua remaniere guvernamentală privind portofoliile de la Transporturi și Dezvoltare.Președintele i-a respins pe Ilan Laufer la Dezvoltare și Lia Olguța Vasilescu la Transporturi, noile propuneri ale premierului Viorica Dăncilă fiind Lia Olguța Vasilescu pentru portofoliul de ministru al Dezvoltării și Mircea Drăghici pentru Transporturi.