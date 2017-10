Guvernul României şi-a făcut pagină oficială de Facebook

Guvernul României și-a făcut pagină oficială de Facebook

Guvernul României are de aproape o săptămână pagină oficială de Facebook. Contul Guvernului a strâns până acum câteva sute de like-uri."Bine ati venit pe pagina oficiala a Guvernului Romaniei! Ne dorim ca acesta sa fie locul in care sa va prezentam cele mai importante decizii ale Guvernului Romaniei pentru a le discuta, constructiv, impreuna", este mesajul de bun venit transmis de Guvern prietenilor de pe Facebook. Pagina oficială a Guvernului a strâns sute de like-uri într-o săptămâna de existență.Decizia reprezentanților Guvernului de a crea o pagină de Facebook vine să susțină efortul acestora de a "transparentiza administrația publică centrală". Astfel, pagina de Facebook a Guvernului anunță principalele evenimente desfășurate la Palatul Victoria, activitatea premierului Victor Ponta, cât și planurile viitoare ale administrației centrale. În plus, administratorii contului au făcut și o trecere în revistă a tuturor premierilor care au condus Guvernul de la înființare până în prezent.