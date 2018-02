"Guvernul PSD vrea capul şefei DNA". Critici în presa străină după anunţul lui Toader

"Guvernul PSD vrea capul șefei DNA". Critici în presa străină după anunțul lui Toader

Ştire online publicată Vineri, 23 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnaliștii de peste hotare fac, pe rând, referire la încercări repetate de a slăbi actul de justiție din România. O ploaie de critici s-a abătut asupra ministrului Justiției, Tudorel Toader, după ce acesta a cerut revocarea șefei DNA.„Guvernul român vrea capul șefei Direcției Naționale Anticorupție", notează AFP după anunțul ministrului Justiției de la București.Tudorel Toader a declanșat noi proteste de stradă în Capitală și în marile orașe după solicitarea de eliberare din funcție a procuroarei-șef de la DNA, scrie Politico.eu.Potrivit site-ului european, Comisia Europeană a lăudat activitatea DNA, despre care spune că a reușit să meargă înainte cu trimiterea în judecată a faptelor de corupție, în ciuda unei presiuni interne intense.Potrivit Reuters, odată cu cererea de revocare a Laurei Codruței Kovesi, lupta anticorupție din România este în pericol."Kovesi conduce DNA din 2013 și, sub conducerea ei, rata condamnărilor a crescut brusc în una dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, primind aplauze de la oficialii europeni din Bruxelles care țin justiția sub o monitorizare specială", scrie Reuters.Jurnaliștii francezi de la AFP notează că "De la revenirea la putere în decembrie 2016, social-democrații - din rândurile cărora mai mulți aleși sunt vizați de proceduri în justiție - au încercat să dilueze legislația anticorupție, declanșând un val de contestații fără precedent de la căderea regimului comunist, la finalul lui 1989."Nici cotidianul Financial Times nu vede cu ochi buni decizia șefului de la Justiție. Jurnaliștii scriu că Bucureștiul intră pe aceeași linie cu Budapesta și Varșovia în privința respectării statului de drept. Stoparea luptei anticorupție arată că aderarea României la Uniunea Europeană s-a făcut fără îndeplinirea unor condiții serioase, consideră cei de la Financial Times. Liviu Dragnea este prezentat drept ,,arhitectul reformării sistemului de justiție". Implicarea președintelui PSD în această reformă este pusă în contrast cu faptul că acesta este implicat în mai multe dosare penale.sursa: realitatea.net