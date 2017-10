„Guvernul Ponta vrea să suplinească lipsa banilor în buget cu noi taxe“

PDL critică intenția Guver-nului de a impune noi impozite și taxe, vicepreședintele PDL Raluca Turcan declarând, ieri, că Guvernul Ponta vrea să suplinească lipsa banilor din buget cu noi taxe, lovește în clasa de mijloc și distruge cota unică.„Zero investiții, zero fonduri europene, însă mai multe taxe. Guvernul de stânga lovește în clasa de mijloc și distruge cota unică. Soluția pentru România de azi o reprezintă investițiile, atragerea fondurilor europene, crearea de locuri de muncă, stimularea muncii, încurajarea oamenilor de afaceri și a proprietății”, a mai spus Turcan.Reforma impozitării proprie-tății va pune un accent mai puternic pe principiul solidarității, care presupune taxe mai mari pentru persoanele cu proprietăți multiple, și nu afectează cetă-țeanul mediu și veniturile curente, a declarat Liviu Voinea, secretar de stat în Finanțe.„Vrem să fie mai pregnant principiul solidarității, adică impozitez mai puternic stocul de bogăție. Nu impozitez fluxul actual de venituri, îl las 16%, dar îl impozitez mai mult pe cel care are mai multe case, mai multe pro-prietăți, fără să fie afectat cetă-țeanul mediu, care are în proprie-tate, de regulă, 60 de metri pă-trați”, a explicat Voinea.