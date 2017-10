GUVERNUL PONTA: Toţi miniştrii au fost avizaţi pozitiv de comisiile din Parlament 

GUVERNUL PONTA: Toți miniștrii au fost avizați pozitiv de comisiile din Parlament

Ştire online publicată Luni, 07 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

GUVERNUL PONTA: Toți miniștrii au fost avizați pozitiv de comisiile din ParlamentGUVERNUL PONTA. Toți miniștrii nominalizați de Victor Ponta au primit aviz pozitiv în comisiile parlamentare. La ora 16, urmează votul de învestire.GUVERNUL PONTA. Audierile miniștrilor au început la ora 10.00 și au durat peste patru ore. De la ora 16, Victor Ponta își va prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului în fața Parlamentului. Va urma apoi votul secret cu bile.MINIȘTRII GUVERNULUI PONTA:TITUS CORLĂȚEAN, ministrul JustițieiDANIEL CONSTANTIN, ministrul AgriculturiiDANIEL CHIȚOIU, ministrul EconomieiMIRCEA DUȘA, ministrul delegat pentru Relația cu ParlamentulOVIDIU SILAGHI, ministrul TransportuluiIOAN RUS, ministrul InternelorMARIANA CÂMPEANU, ministrul MunciiMIRCEA DIACONU, ministrul Culturii și Patrimoniului NaționalLEONARD ORBAN, ministrul Afacerilor EuropeneLIVIU POP, ministrul delegat pentru Dialog SocialROVANA PLUMB, ministrul Mediului și PădurilorLUCIAN ISAR, ministrul delegat pentru Mediul de AfaceriANDREI MARGA, ministrul Afacerilor ExterneEDUARD HELLVIG, ministrul Dezvoltării Regionale și TurismuluiCORNELIU DOBRIȚOIU, ministrul Apărării NaționaleIOAN MANG, ministrul EducațieiVASILE CEPOI, ministrul SănătățiiDAN NICA, ministrul ComunicațiilorVICTOR PAUL DOBRE, ministrul AdministrațieiFLORIN GEORGESCU, vicepremier și ministrul Finanțelor PublicePonta, despre votul de învestire: Am emoții, vă amintesc că cineva nu a avut și a picatPremierul desemnat, Victor Ponta, a declarat duminică la întrebarea jurnaliștilor că are emoții pentru ceea ce se va întâmpla luni în Parlament, menționând că ”cineva nu a avut emoții și a picat”, o aluzie la afirmațiile lui M.R.Ungureanu de dinainte de moțiune."Da, am emoții pentru votul de mâine, vă aduc aminte că cineva nu a avut emoții și a picat, eu am emoții pentru că îmi cunosc colegii parlamentari, pentru că e normal să ai emoții când te duci și ceri votul Parlamentului și pentru că sunt convins că de prestația miniștrilor și a mea de mâine, va depinde votul favorabil sau nu", a declarat Ponta.Cât despre strângerea voturilor, Ponta explică că nu își face probleme deoarece este sigur că va avea majoritate, însă e normal să ai amoții "când vrei să ocupi o funcție atât de importantă".Boc: PDL va participa la vot și va vota împotriva Guvernului PontaConducerea PDL a decis, luni, ca parlamentarii săi să participe la ședința plenului reunit pentru învestirea Cabinetului Ponta și să voteze împotrivă, a anunțat Emil Boc.Sursa: Realitatea.net