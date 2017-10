„Guvernul Ponta nu a vrut niciodată reformă în administraţie“

1

Gura mica !!!

Dumneata cine esti domnule Gheorhe? Cate locuri de munca ai facut pentru Constanta in toata guvernarea PD`l ca sa poti vorbi despre altul, sau despre alta guvernare? Acum toata gasca sa mutat in PMP. Mai bine uita`te la gunoiul din ochiul tau inainte de a critica pe altul. Vatzi batut joc de noi alegatori care am crezut in zloganul mincinos "Dreptate si adevar" , "Sa traiti bine" - adica sa traiti voi bine poate, ca noi am ajuns la sapa de lemn. Voi va datzi cinstiti dupa ce ati adus tzara la faliment ... Ne pare rau, si imi pare rau ca am avut noi astia asa mici cum suntem incredere in voi.