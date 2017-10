„Guvernul nu a probat a fi competent în pregătirea absorbţiei banilor UE pentru 2014-2020“

Traian Băsescu:

„Guvernul nu a probat a fi competent în pregătirea absorbției banilor UE pentru 2014-2020“

Președintele Traian Băsescu a declarat că Guvernul a probat că nu a fost competent în pregătirea absorbției banilor pentru exercițiul 2014-2020 prin proiectul Acordului de Parteneriat transmis la Bruxelles, adăugând că trage un semnal de alarmă în acest sens.„Motivul semnalului pe care îl trag public este că riscăm să intrăm în exercițiul bugetar 2014-2020 la fel de nepregătiți cum am intrat la 1 ianuarie 2007 și riscăm același proces de întârziere și de pierdere de fonduri europene. Noi aici nu avem dreptul să ne jucăm de-a «îi trag, bine, nu îi trag, bine», pentru că ăștia nu sunt nici banii lui Băsescu, nici banii lui Ponta, nici ai ministrului pentru Fonduri Europene, Teodorovici ăsta, nici banii nimănui, sunt bani destinați modernizării României pentru români, creării de locuri de muncă, dezvoltării țării”, a afirmat Băsescu într-o declarație de presă de la Palatul Cotroceni.De asemenea, el a arătat că trebuie să tragă acest semnal de alarmă chiar dacă există pactul de coabitare cu premierul.„Și nu pot să spun că de dragul acordului de coabitare eu nu vă spun nimic, dragi români. Ba vă spun, dragi români. În momentul de față aveți un Guvern care nu a probat a fi competent să pregătească absorbția banilor în exercițiul bugetar 2014-2020", a afirmat Băsescu.Totodată, președintele s-a arătat dispus să acorde ajutor Guvernului în privința elaborării Acordului de Parteneriat.„Nici nu am să dau indicații Guvernului ce are de făcut, că nu e atribuțiunea mea. Spun public doar un lucru: Dacă au nevoie de ajutor, sunt gata să îi ajut pentru că știu ce ar trebui făcut, dar numai dacă au nevoie de ajutor”, a spus șeful statului.