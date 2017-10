Guvernul își va prezenta bilanțul ultimilor trei ani

Guvernul își va prezenta, în perioada următoare, bilanțul ultimilor trei ani și prioritățile pentru anul viitor, a anunțat liderul PSD, premierul Victor Ponta."Am discutat cu colegii mei ca, în săptămânile următoare, să facem pe toate domeniile care țin de actul de guvernare un bilanț al celor trei ani de guvernare: ce am reușit să facem legat de zona economică, zona socială, educație, sănătate, agricultură, fonduri europene, și să ne stabilim încă o dată prioritățile pentru 2016, un an în care ne vom prezenta în fața alegătorilor atât la alegerile locale, cât și cele generale cu ce am reușit să facem din programul pe care l-am propus în 2012 și ce ne dorim pentru 2016-2010", a spus Ponta după ședința Biroului Permanent Național al PSD. El a precizat că data prezentării bilanțului urmează să fie stabilită.