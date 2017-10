Guvernul îşi va angaja răspunderea pentru comasarea alegerilor

1

economie de creier

Sunt surprins ca nimeni din grupul de bocitoare al pd-ului nu a iesit sa sustina initiativa MAI. In ce tara este democratie, unde se trec legile prin asumare, in Romania democrata se face economie de bani. Este greu sa stampilezi 7 buletine de vot si sa le introduci in 7 urne, nu, nu este greu o sa vedeti oamenii iesind de la vot cu zambetul pe buze, multumind PARTIDULUI, GUVERNULUI SI PRESEDINTELUI pentru ideile geniale de a simplifica tehnica de votare. Aceste LEPADATURI se hranesc cu iluzii, ura populara este mare nu o poate schimba niste idiotenii marca basescu si nici furaciunile care le vor face.