"Guvernul Grindeanu nu îşi va da demisia, chiar dacă oamenii au ieşit în stradă"

DRAGNEA SI DEMOCRATIA PARTICIPATIVA

Democratia antica asociata mult timp cu democratia directa , a reinviat in vai de zilele noastre sub numele de democratie participativa . Fara sa intram in detalii , ea trebuie circumscrisa in raport cu notiunile de democratie directa , democratie prin referendum , democratie electorala si democratie reprezentativa . Democratia reprezentativa poate fi definita ca o democratie indirecta in care poporul guverneaza prin reprezentantii alesi . Față de cele aratate mai sus , unde ar trebui sa plasam democratia participativa ? Raspunsul este dat de Giovani Sartori , un mare teoretician al democratiei : Niciunde in particular si , in masuri diferite , pretutindeni . Dl Dragnea devenit subit si peste noapte teoretician al democratiei dambovitene ,care le stie pe toate fara sa citeasca , crede si este convins ca democratia participativa inseamna participarea democratica la jefuirea natiunii , la guvernarea arbitrara si abuziva , la ignorarea vointei cetatenilor si a rezultatelor alegerilor , alegeri in care cetatenii au votat cu PSD pentru Programul propus nu pentru actiuni subversive . Dl Dragnea putea sa se consulte inainte de a folosi astfel de termeni ai teoriei democratiei occidentale cu dl Tarticeanu fost mare liberal si devenit subit concubina pesedeului , sai si mai rau , cel care-si ofera serviciile asemanator cu fetele de pe centura . Acest monstru pesedist Dragnea , in disperarea sa , este gtata sa faca orice ca sa-si salveze blana de oaie cu care s-a infasurat inainte de alegeri Acum, foloseste argumentul ca strada vrea sa anuleze rezultatele alegerilor . Nu , strada demonstreaza ca alegatorii , cetatenii nu vor sa mai fie la cheremul hotilor , nu mai vor sa fie furati , vor democratie , vor partide si politicieni fara problem penale . Cum se va realiza aceste dorinte ? Este greu de spus . Putem emite o ipoteza . De ex. atunci cand alegatorii si cei care vor guverna vor proven dintre cei care se nasc acum . Si cum nasterile sunt in scadere , e greu de crezut . Este posibil ca pana la urma , sa avem parte in veci de democratia hotilor , a demagogilor , sa incompetentilor . Sa fim optimisti .