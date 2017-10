Guvernul Grindeanu a picat. Mingea trece în terenul preşedintelui Iohannis

1

Sasul,cumanul si guvernul

Eu sa fiu in locul lui Iohannis as juca la rupere.As propune PM PSD-ist, dar din celebrul "grup de la Cluj".Daca Cumanul si coruptii lui sudisti ar refuza , as dizolva parlamentul si as face alegeri anticipate. In felul acesta acesta m-as justifica si-n fata poporului," eu am vrut sa pun un psd-ist ,ca sa respect votul popular , dar Cumanul&Co. n-au vrut" plus ca as sparge PSD-ul, filiale din Ardeal si Banat s-ar alia cu tabara Grindeanu-Ponta.