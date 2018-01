Guvernul Dăncilă refuză paza SPP

Ştire online publicată Joi, 01 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, ieri, la începutul ședinței de Guvern, că nu vrea să beneficieze de protecția SPP.„Aș vrea să precizez că am transmis Serviciului de Pază și Protecție încă de luni seară că nu vreau să beneficiez de protecție. Înțeleg că toți miniștrii au aceeași opțiune și am comunicat deja acest lucru. Vom îndeplini formalitățile legale în acest sens”, a declarat Viorica Dăncilă.Premierul a ținut să precizeze că nu are nicio problemă cu ofițerii SPP și nici cu instituția în sine.„Nu am nicio problemă cu ofițerii SPP a căror muncă o respect și nici cu instituția, însă aceasta este decizia mea. Nu sunt singurul demnitar care a optat în acest sens”, a afirmat Dăncilă.