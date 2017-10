Guvernul Croitoru a căzut în Parlament cu 250 de voturi „împotrivă“

Membrii Camerei Deputaților și Senatului s-au reunit, ieri, în ședință comună pentru a își exprima votul privind învestirea Guvernului propus de Lucian Croitoru. La ședință au fost prezenți 458 de parlamentari din 470, 250 votând „împotrivă” și 189 „pentru”. Tonul dezbaterilor din Parlament la ședința de învestire a Cabinetului Croitoru a fost, în general, unul vehement, fapt care a condus și la acordarea unor drepturi la replică. Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, în plen, că nu înțelege ce caută Croitoru și Blaga în fața Parlamentului, menționând că farsa pe care o joacă este vulgară și politicește de prost-gust. Lucian Croitoru a răspuns acuzațiilor cu versuri, argumentând că s-a apelat deseori la poezie și religie în timpul discursurilor din Parlament. „Pelerini prin Indii sunt/ Ei trec râuri, codri, munte/ și se fac ei înșiși punte/ când o țin spre locul sfânt/ La Bana-res, la Madura/ își întind în praf făptura/ Gândul lor e dovedit/ Omul nu-i decât măsura/ unui drum de împlinit”, a recitat Croitoru din poezia „Pelerinii” a lui Lucian Blaga. „De aceea sunt, domnule Antonescu, astăzi (n.r. - ieri), aici”, a mai precizat premierul desemnat. Croitoru i-a transmis și fostului ministru liberal al Finanțelor, Varujan Vosganian, un mesaj în versuri referitor la politica fiscală greșită și la apropierea crizei economice, asupra cărora spune că îl avertizase în calitate de consilier BNR: „Din prag un gând se uită lung/ Să-l las în casă? Să-l alung?/ Cuvânt încearc-a se rosti: Veni-va zi! Veni-va zi!”. Vosganian a luat și el cuvântul, dându-i replica tot în versuri. „Mihai Eminescu: Era pe când nu s-a zărit, Acum îl vezi și nu e!”, a spus Vosganian. Klaus Iohannis, „păcălit“ Potrivit NewsIN, după votul de respingere din Parlament, Lucian Croitoru a declarat că misiunea lui s-a încheiat, adăugând că nu are nimic să-și reproșeze. De asemenea, el a precizat că nu este interesat de un post într-un viitor Guvern și va continua să fie consilier al guvernatorului BNR. Președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a susținut, la finalul ședinței, că PD-L este pregătit să meargă la consultări cu președintele Traian Băsescu. În plus, Anastase a menționat că toți cei care au votat împotriva lui Croitoru, au făcut un gest „împotriva românilor”. Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, după ce Parlamentul nu a acordat încredere echipei Croitoru, că nu se poate accepta ca șeful statului să desemneze premier pe cine dorește el, adăugând că, sub „presiunea” prezidențialelor, nu e cel mai bun moment să se ceară medierea Curții Constituționale. Totodată, Orban și-a exprimat convingerea că președintele îl va desemna pe Klaus Iohannis. Șeful statului a spus ferm că nu va da nici de această dată satisfacție PSD, PNL, UDMR, susținând că România nu are nevoie de un Executiv care să servească „oligarhii și mogulii”, ci de unul pentru cetățeni. „Eu îl respect pe primarul Iohannis, dar este păcălit în momentul de față pentru că știu foarte bine cine se așază în spatele lui: interesele lui Iliescu, Hrebenciuc, Vanghelie. Pentru că nu voi da satisfacție nici de această dată să aibă Guvernul pe care și-l doresc ei, se va prăvăli din această după-amiază potopul de injurii și atacuri pe televiziunile lui Vântu și Voiculescu”, a declarat președintele, la un miting electoral în Alexandria, citat de NewsIN.