Guvernul Boc rămâne la putere. Moţiunea de cenzură a picat

Guvernul Boc rămâne la putere. Moțiunea de cenzură a picat

Cum era de așteptat, moțiunea depusă de Uniunea Social Liberală pe asumarea răspunderii Guvernului pe Codul Muncii a picat. Moțiunea de cenzură depusă de opoziție după asumarea răspunderii Guvernului asupra Codului Muncii a fost respinsă, doar 216 parlamentari participând la vot, față de necesarul de 236 de voturi pentru adoptare. Votul a fost dat, aseară, în jurul orei 23.00, după ce s-au liniștit apele în urma scandalului declanșat în Parlament, deoarece liberalul Puiu Hașotti a propus adoptarea unei declarații față de un mesaj al premierului ungar Viktor Orban, iar Roberta Anastase i-a luat microfonul lui Mircea Geoană în timp ce acesta anunța rezultatul votului pentru introducerea pe ordinea de zi. Liberalul constănțean Puiu Hașotti a propus adopatarea de către Parlament a unei declarații prin care să se exprime indignarea și stupefacția față de conținutul iredentist și antiromânesc al mesajului premierului ungar Viktor Orban, ceea ce a determinat o discuție pe procedură. La un moment dat, Geoană a supus la vot introducerea pe ordinea de zi a declarației propuse de Hașotti, iar în timp ce președintele Senatului anunța rezultatul votului care a fost exprimat prin ridicare de mână, Roberta Anastase a venit din plen la prezidiu. Președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a declarat că Mircea Geoană nu era desemnat să conducă ședința Parlamentului și a încălcat Statutul deputatului și senatorului și Regulamentul și că aceasta nu este decât o diversiune pentru a prelungi votarea moțiunii asupra Codului Muncii care nu are nicio șansă. De altfel, și Emil Boc a transmis parlamentarilor opoziției, înainte de dezbatere, că moțiunea de cenzură formulată la adresa Guvernului nu are nicio șansă, deoarece nu are aproape nicio legătură cu proiectul Codului Muncii asumat de Executiv și conține afirmații contradictorii, copiate sau fără conținut.