Guvernul a aprobat noi biruri pentru români. Ce taxe noi ne aşteaptă din 2014

Colonia Romania

Taxele si alte masuri astringent pentru populatia de pe teritoriul Romaniei,nu sunt ,,convenite'' ci de-a dreptul impuse! De vazut ce bine a ajuns Argentina,avand guverne tradatoare si incompetente,la cheremul FMI si al altor ,,prieteni'' .Romania continua sa fie tratata mizerabil in primul rand din cauza celor care o reprezinta in Europa si in lume,in general. Saracirea intentionata a populatiei,face ca nevoia de supravietuire sa nu mai faca vizibila posibilitatea unui trai decent,conform potentialului uman inca existene si a resurselor inca nepradate. Suntem nu o tara,suntem o colonie amarata,siluita. Valorile sunt ferm marginalizate,exodul romanilor e in toi,banditismul e in floare,umilinta deja e caracteristica romanilor in ansamblu,