„Guvernarea USL reprezintă un bocanc pe gâtul statului de drept“

5 și 6 iulie – Cod portocaliu de caniculă în politica românească!

5 și 6 iulie – Cod portocaliu de caniculă în politica românească! Cum nimic nu este întâmplător sub soare,suprapunerea celor două coduri ,ambele portocalii,unul de temperatură ridicată adevărată,celălalt de „temperatură politică" insuportabilă ,se înscrie în același tipar...al extremelor... săbiile pe care Băsescu le-a tot zăngănit și ridicat,"la greu", se întorc,cum era de așteptat,împotriva sa...în sfârșit ! Fără lipsă de modestie,chiar dacă aș avea multe împotriva politicilor stângiste mincinoase ale PSD ului,nu i-am suspectat niciodată de prostie politică...nici conceptuală, nici acțională...Iată,că, acest partid,spre deosebire de PNL,nu se dezminte... mai bine-zis,nu-și dezminte inteligența politică și,pas cu pas,pregătește debarcarea căpitanului-pirat de la bordul vaporului său de peste 300 de metri lungime...și peste 40 lățime...cred că,era și cazu'…iar despre moment ce să mai vorbim… Liberalii,"tropăiesc" și ei,precum furnicuța pe lângă elefant…"tropăim,tropăim…!" Infatuarea politică nerușinată, a portocaliilor se întoarce împotriva lor și se transformă, în această vară caniculară într-un cod major de avarie…și ea tot portocalie… Același prieten hâtru,pe care-l am ,se întreba zilele trecute,când Băsescu se lăuda cu lipsa de masterate și doctorate și-și aducea în prim plan abilitățile de mariner capabil să conducă petrolierul Biruința ,citez : "Cum oare nu am avut,noi, șansa să fie numit la comanda Independenței…că avea și ăla același număr de 150 000 de tone….? " Se refera, cred,la faptul că am fi scăpat de toată această tevatură…cu Avocatul poporului,cu șefiile Senatului și Camerei Deputaților,cu modificările adoptate în viteză la funcționarea CCR ului…Și poate că,acești politrucieni s-ar fi aplecat cu mai mare atenție asupra a ceea ce au de fapt de făcut…nu asupra vendetelor politice,a căror costuri economice și sociale ,le suportăm noi,mujicii cetățeni… De fapt,Marele Rău,ni l-am făcut noi,cu mâinile noastre,aplicând ștampila acolo unde nu trebuie…și nu o singură dată,ci de TREI ORI !!! Cred că Referendumul care urmează va rezolva odată pentru întotdeauna PROBLEMA BĂSESCU ! Oricum,acest individ malefic,a intrat deja în istorie…de ce să nu avem și noi faliții noștrii…micii noștri dictatori ratați…?! Problema este că,dacă Problema Băsescu va dispărea, Problema Națională va cunoaște o acutizare fără precedent…în absența unei Opoziții puternice…mai spuneam eu că nu este bine să ținem toate ouăle în același coș…părerea mea… Dacă vara aceasta,canicula se va solda cu victime…din lumea politică…trebuie să fim foarte atenți cu toamna care va veni…poate cu alegeri anticipate pentru președinte și "la termen" pentru parlamentare…Așadar,atenție mare la codurile care vor urma,de ploi,furtună,tornade și chiar de …ninsori abundente,din tot spectrul politic de culori disponibile…mai ales ,galben,din ce în ce mai pal…și roșu aprins…din ce în ce mai aprins…cred eu,părerea mea…