„Guvernarea USL este o guvernare păguboasă pentru Educaţie”

1

reforme paguboase

Nu se poate prabusi ceva care este deja prabusit . Sistemul de invatamant creat de politicianisti nu poate fi altfel de cum este . Asa zisele reforme in Educatie , au fost gloabele pe care au calarit toate partidele si toti nechematii cu ifose haretiene . Este evident ca trebuie facut ceva si credem ca e cazul ca adevarata reforma sa inceapa cu aplicarea repetentiei unor profesori , si trimisi spre alte ocupatii . Dar asa ceva este imposibil atata timp cat nu se reformeaza clasa politicianista . Ce sa invete copii si pentru ce ? Ca sa ajunga vanzatori la mall-uri , sa someze sau sa plece din tara la munci necalificate ? Profesorul care n-a izbutit sa ridice mintea elevului pana la inaltimea abstractiei prevazute in program este un monstru . Citim azi in ziare ca un profesor de matematica a lasat toata clasa corijenta la materia sa , clasa care a raspuns cel putin satisfacator la celelalte materii . Un astfel de profesor trebuie trebuie eliminat din invatamant . Culegem ce am semanat . Implicarea majoritatii cadrelor didactice in politica si a politicii in invatamant , nu poate da alte rezultate decat cele pe care le criticam astazi . Pentru ce sa se straduiasca elevii sa invete , sa toceasca banca 10-20 de ani? Ca sa ajunga cel mult sluga la usa imbogatitilor , a politicianistilor , sau Doamne fereste , parlamentar ca dl Florin Gheorghe ? Elevii , studentii sa urmeze sfatul lui Arghezi : " Sa te faci am politic , omulet politic , lichea politica , ganganie politica . Cel din urma politician bate pe cel mai destoinic dintre carturari , industriasi , negustori si muncitori . El parcurge mizeria care l-a despartit de opulenta , cu o viteza accelerata .In prima zi de guvernare ia mita un comision de cateva milioane . Starpitura se face personagiu , hotul se transforma in potentat . Clientul prezumtiv al Codului Penal e legiuitor si paznic al drepturilor si datoriilor obstesti " . Sau , in varianta mai noua , sa ajungi la conducerea Federatiei de fotbal.