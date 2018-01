Liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă:

"Guvernarea PSD-ALDE s-a transformat într-un bazar al minciunilor"

Președintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Bogdan Huțucă, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților, consideră că guvernarea PSD-ALDE s-a transformat într-un bazar al minciunilor și populismului, punând pe masa românilor doar iluzii și incertitudine.„Dragnea și Tăriceanu, în siajul celui de-al treilea guvern sezonier, preocupați mai mult de ciuntirea și dezgolirea justiției, au încropit pe genunchi o nouă fițuică, pe care o prezintă în fața poporului drept program de guvernare. Un simulacru de bufonerii politice, mixate bine cu gogoși electorale, editat mai degrabă de personajele lui Caragiale. PSD și ALDE au căzut în capcana propriilor minciuni și acum se tem de apropierea termenelor scadente. Promisiunile lor bombastice apasă greu pe o coaliție de guvernare care capotează din trei în trei luni, extirpându-și guvernele neputincioase și incompetente”, susține parlamentarul PNL de Constanța.Potrivit deputatului liberal Bogdan Huțucă, noul program de guvernare amână teme asumate, care la data de 1 ianuarie 2018 ar fi trebuit să fie aprobate, și introduce noi măsuri, fără a specifica termenul de implementare.„De exemplu, scutirea de impozit a terenurilor agricole exploatate se amână cu un an, toate proiectele mari de infrastructură se amână un an sau doi, iar lista poate continua. Este evident că nu și-au permis asumarea unor termene clare în condițiile în care nu știu cum vor asigura sustenabilitatea măsurilor deja implementate. Din păcate, acest nou program lansează îngrijorarea a încă unui an pierdut pentru România, a încă unui an în care PSD și ALDE vor umili o nație întreagă, croind o nouă guvernare doar pentru a ajusta ținuta penală a întâiului fiu al partidului”, conchide președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă.