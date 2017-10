Grupul UNPR din Senat, desfiinţat. Senatorul Marian Vasiliev rămâne pe baricade

Grupul UNPR din Senat, desființat. Senatorul Marian Vasiliev rămâne pe baricade

Plenul Senatului a aprobat, ieri, desființarea grupului UNPR din Camera superioară, ca urmare a rămânerii unui număr mai mic de șapte parlamentari în acest grup.„Constatăm că numărul senatorilor membri ai unui grup parlamentar rezultat în alegeri este sub șapte, situație în care vă supun atenției și votului, urmând să constatați că grupul UNPR nu mai are numărul de voturi necesar”, a spus președintele de ședință loan Chelaru.Ulterior, pentru decizia de desființare, s-au înregistrat 86 de voturi „pentru”, șapte abțineri și un vot împotrivă.Concret, grupul UNPR din Senat era format din 13 senatori, dintre aceștia unul fiind de la Constanța, mai exact, parlamentarul Marian Vasiliev.„Eu sunt om de cuvânt, ce am promis aia fac. Sunt mândru de mine că am rezistat tuturor presiunilor. Astăzi a fost o zi ca un taifun, de când sunt în Senat nu am avut așa zi. Am primit fel și fel de oferte, însă nu am cedat și nu voi ceda. Voi rămâne în UNPR până la capăt. Referitor la decizia de desființare a grupului UNPR, așteptăm motivarea și o vom contesta”, a declarat senatorul Marian Vasiliev.UNPR nu mai are grup parlamentar în Senat începând de ieri, după ce, inițial șapte senatori au demisionat, unii dintre aceștia alegând să activeze în grupul PSD, iar ceialalți să rămână independenți.