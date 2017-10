Grupul parlamentarilor constănţeni salută bugetul pe 2008

Grupul parlamentarilor constănțeni salută bugetul pe 2008

Liderii partidelor politice și-au motivat ieri votul dat pe proiectele de buget de stat și cel al asigurărilor sociale, în principal pentru că s-au inclus amendamentele dorite, dar președintele PSD Mircea Geoană a punctat că aceasta nu înseamnă o susținere pentru Cabinetului Tăriceanu II. Singurul partid care a votat împotriva bugetului de stat a fost Partidul Democrat-Liberal, însă până și parlamentarii noii formațiuni au fost de acord cu bugetul asigurărilor sociale. Parlamentul a adoptat joi bugetul de stat și pe cel al asigurărilor sociale, pentru primul votând 249 de parlamentari și exprimându-se împotrivă 93, în timp ce pentru al doilea au fost înregistrate 342 de voturi pentru și două abțineri. Mare parte din amendamente vizează introducerea unor măsuri sociale și sunt rezultatul unui compromis făcut de guvernul de dreapta condus de Tăriceanu. Practic, guvernanții liberali au fost obligați să negocieze și să accepte mare parte din revendicările oamenilor lui Mircea Geoană, pentru a-și asigura astfel majoritatea necesară adoptării celei mai importante legi a Executivului. Adoptarea unui pachet de măsuri precum creșterea salariilor pentru profesori sau majorarea pensiilor poate fi pusă și în contextul faptului că anul 2008 este un an electoral, iar cutuma arată că, toate guvernele care s-au succedat la putere, au încercat să își sporească capitalul electoral, mai cu seamă în anul alegerilor, prin astfel de măsuri cu profundă tentă populistă, măsuri ce au fost decontate ulterior tot de către contribuabil, ca urmare a efec-telor pe care le au asupra economiei. Duțu - „Buget electoral pentru primarii PSD și PNL“ Parlamentarii constănțeni, indiferent de coloratură politică, recunosc că bugetul pe 2008 este cu mult mai generos pentru județul Constanța față de anii trecuți. Părerile sunt, însă, împărțite în ceea ce privește scopul și efectele acestei majorări. Liderul organizației județene a PD Constanța, deputatul Stelian Duțu, spune că bugetul de stat pentru 2008 este unul al „conspirației pesediste-peneliste-peremiste-peciste-ude-meriste, care satisface toate cerințele electorale ale clientelei celor cinci partide”. „Parlamentul a votat azi (n.r.-ieri) un buget electoral, care îndeplinește toate solicitările clientelelor politice ale PSD, PNL, PRM, PC și UDMR. A fost o înțelegere între aceste partide, în special între PNL și PSD, care și-au împărțit banii”, a declarat liderul democrat. În ceea ce privește banii alocați județului Constanța, Duțu susține că cele mai multe fonduri se vor duce către autoritățile locale conduse de PSD și PNL. „E greu de spus că acest buget este cu mult mai generos pentru județul Constanța. Singurul lucru cert este că din punctul de vedere al autorităților locale, bugetul sprijină primăriile pesediste și peneliste. În plus, la propunerea PSD, sumele defalcate care erau repartizate primăriilor pe bază de formulă acum vor fi distribuite de către consiliul județean. Se va ajunge din nou la fonduri cu dedicații politice. Oricum ar da-o, bugetul satisface obiectivele electorale ale PSD și PNL“, a concluzionat deputatul PD, Stelian Duțu. Mai mulți bani pentru minoritățile naționale Și minoritățile sunt mulțumite de banii primiți. Aledin Amet, deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România, s-a declarat încântat de buget, care le-a adus minorităților naționale cu 33% mai mulți bani decât anul trecut. „Noi suntem mulțumiți. În plus, am mai făcut eu un amendament care a fost aprobat și care a adus 50.000 lei pentru refacerea minaretului geamiei din Tuzla. De asemenea, la rectificarea din vară am primit promisiuni pentru încă vreo 200.000 lei”, a spus deputatul Aledin Amet. Pesediști mulțumiți Pesediștii constănțeni, care în ultimii ani au acuzat Guvernul că nu a dat bani primăriilor conduse de social-democrați, sunt și ei fericiți după votarea bugetului. „Este un buget al normalității. Pentru prima dată în ultimii trei ani nu am mai fost defavorizați. Ba mai mult, am reușit să ne impunem majoritatea amendamentelor, ceea ce înseamnă mai mulți bani pentru județ, pentru infrastructură”, a declarat Ale-xandru Mazăre. Dragomir a adus Constanței 28 milioane de lei Președintele liberalilor constănțeni, deputatul Gheorghe Dragomir, afirmă că „acesta este cel mai generos buget pentru județul Constanța din ultimii ani”, prin prisma faptului că în 2008 vor fi demarate câteva proiecte foarte mari. Este vorba de continuarea construirii autostrăzii soarelui, șoseaua de centură a Constanței, construirea spitalului regional, reabilitarea spitalului județean. Parlamentarul susține că numai prin amendamentele propuse de el a reușit să aducă, în plus, Constanței, peste 28 milioane de lei. 8 milioane pentru Sănătate, 1,5 milioane pentru infrastructură, 18 milioane pentru echilibrarea bugetelor autorităților locale. „Pentru întreaga țară este un buget mult mai bun, susținut și de creșterea economică”, a declarat Dragomir.