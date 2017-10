"Grindeniada" continuă! PSD, moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern

"Grindeniada" continuă! PSD, moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern

Premierul Sorin Grindeanu a anunțat, miercuri seara, că nu demisionează din funcție. El a precizat că va face acest lucru după ce președintele Iohannis va numi un premier de la PSD.„Am obligația să mă comport responsabil față de România și față de partidul din care fac parte. Să știți că acest Guvern este Guvernul României, nu este Guvernul CEx-ului, nu este Guvernul lui Dragnea sau al altcuiva și cred că toți trebuie să ne simțim responsabili de acest lucru și eu mă simt respon-sabil. Îmi voi da demisia și repet ce am spus în CEx: atunci când președintele Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD. Eu cred că este normal față de acele sute de mii de oameni, față de scorul pe care PSD l-a obținut în alegeri ca acest lucru să se întâmple și eu nu vreau atât cât pot alte scenarii să poată să intre în discuție, tocmai pentru aceasta fac acest lucru”, a declarat Grindeanu, la Guvern.La rândul lui, președintele Klaus Iohannis a transmis că solicită PSD și ALDE să deblocheze situația pentru a nu se ajunge la o criză politică și a spus, prin vocea purtătorului de cuvânt al Administrației Prezidențiale, că, potrivit Constituției, nu are cum să numească un nou premier din moment ce există deja unul în funcție.Pe de altă parte, legal, Guvernul există atât timp cât premierul este în funcție, chiar dacă toți miniștrii au demisionat. Potrivit legii, Guvernul pică în cazul în care premierul își dă demisia - și automat trântește tot Cabinetul- sau prin moțiune de cenzură. În aceste condiții, după refuzul premieru-lui de a demisiona și refuzul președintelui Klaus Iohannis de a se implica în criza politică generată de PSD, a dus în cele din urmă, la singura soluție posibilă, dar și riscantă pentru PSD și ALDE.Social-democrații s-au reunit, ieri, în Comitetul Executiv Național (CExN), la sediul central al PSD, pentru a discuta măsurile care se impun în urma retragerii sprijinului politic pentru premierul Sorin Grindeanu, dar și a refuzului acestuia de a-și da demisia din funcție.În cele din urmă, CExN a votat, în unanimitate, depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Grindeanu și excluderea premierului Sorin Grindeanu din partid.S-a ajuns astfel, pentru prima dată în istorie, ca un partid de guvernământ să-și răstoarne propriul Guvern prin moțiune de cenzură. Totodată, decizia PSD este destul de riscantă pentru imaginea liderului Liviu Dragnea deoarece dacă moțiunea de cenzură ar pica la vot atunci acesta ar pierde puterea. Concret, este posibil ca moțiunea împotriva Guvernului Grindeanu să nu treacă de votul parlamentarilor.Chiar dacă încă este la PSD, fostul premier Victor Ponta a anunțat că va mobiliza o parte dintre parlamentarii PSD asupra cărora mai are influență pentru a nu vota împotriva lui Grindeanu. În plus, Daniel Constantin, dat afară de Tăriceanu din ALDE, controlează și el câțiva parlamentari din fostul său partid, pe care îi va îndrepta tot pro-Grindeanu, iar cei de la UDMR ar putea să se poziționeze tot pro-Grindeanu. În ceea ce privește partidele de opoziție, PMP a lăsat de înțeles că ar putea vota împotriva moțiunii PSD, adică pentru susținerea lui Grindeanu, USR vrea alegeri anticipate, în timp ce PNL a evitat încă să dea un răspuns.Așadar, în situația în care moțiunea de cenzură depusă de PSD n-ar trece, Grindeanu ar rămâne premier. El ar putea forma un nou cabinet, pe bursa zvonurilor apărând deja numele unor potențiali miniștri.În asemenea situație, președintele Klaus Iohannis ar urma să accepte Cabinetul, iar cei mai tăvăliți din toată poves-tea să iasă Dragnea și Tăriceanu.