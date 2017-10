Grindeanu: "Nu-l văd pe Ponta plecând din PSD"

1

VORBE MARI

Marele Ponta , la propriu si la figurat sta tolanit la umbra PSD si smulge petalele unei margarete zicand la fiecare petala rupta : plec, nu plec , plec , nu plec , oprindu-se la ultima petala , din motive de suspans , si ia alta margareta - desigur nu pe cea regala care e demult ofilita si reria operatia . In lumea politicianista nu exista plecari . A pleca inseamna a muri putin , cum zice Toparceanu . Toate partidele fac parte din marea familie creata de Iliescu . S-a realizat un sistem de partide care seaman cu " Sfera Armoniei " creatie artistica chinezerasca , in care fiecare sfera are o alta in interiorul ei , identica cu cea de deasupra . Fiecare se poate misca cum vrea dar care nu poate iesi afara din cauza celei in care se afla . In " sfera PSD " se afla toate celelalte partide si aparentele de independent ale acestora nu ne pot insela . Avem un Partid Unic , reprezentat de sfera exterioara pesedista in care se misca fara energie si scop celelalte formatiuni , in cazul nostru nefiind vorba de armonie ci de solidaritate in politica de mentinere a puterii si de rezolvare a intereselor personale si de grup . Un lucru este cert : aceasta lege este nedemocratica si anticapitalista . Un ministru cu merite politice dar fara valoare profesionala si fara rezultate , va fi mai bine platit decat un director din minister care este valoros prin calificarea si rezultatele muncii lui situatie care va fi valabila in toate sectoarele de activitate si la toate esaloanele .