Grindeanu: Ministrul Justiției are mână liberă să facă lucrurile să meargă în domeniu

Ştire online publicată Luni, 13 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni că ministrul Justiției, Tudorel Toader, are "mână liberă" din partea lui să facă lucrurile să funcționeze în domeniul pe care îl conduce."Nu este treaba prim-ministrului să intre și să gestioneze fiecare minister în parte. Dânsul își va face toate lucrurile și toate evaluările și ceea ce are de făcut, conform legii, la ministerul pe care îl conduce. (...) Eu am dat mână liberă în a aplica legea și nu cred că face altceva și sunt convins că lucrul acesta îl va face. Am înțeles că vrea să aibă discuții în perioada următoare. Este treaba dânsului și dacă are discuții și dacă nu are, nu este treaba prim-ministrului. (...) Eu am încredere foarte mare în domnul ministru. Este cel care are o experiență foarte mare în domeniul acesta, a fost membru zece ani la Curtea Constituțională. Este un om extrem de echilibrat, care, în mod sigur, va lua decizia corectă și are din partea mea mână liberă în a face lucrurile să fie funcționeze așa cum trebuie în acest domeniu sau să îndrepte ceea ce i se pare că nu funcționează cum trebuie. Nu sunt specialist, nu este treaba mea să intru în acest sector și, cum vă spuneam, am încredere mare în domnul ministru", a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului.El a precizat că a discutat câteva minute luni cu ministrul Justiției.Întrebat dacă va ține cont și de părerea străzii în deciziile privind Justiția, premierul a răspuns că "tot ceea ce va susține Guvernul și implicit Ministerul Justiției, fie că este vorba de proiecte de legi, fie alte lucruri, trebuie să se întâmple într-o dezbatere cât se poate de largă, care să aibă ca și actori, dincolo de instituțiile guvernamentale sau de partidele politice, ONG-urile și toți cei care sunt interesați".Grindeanu a spus că ministrul Justiției nu a propus schimbarea procurorului general Augustin Lazăr și a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi."Eu nu fac evaluări și nu este rolul meu să fac evaluări de acest tip, nici nu-mi doresc și nici nu este ceea ce trebuie să fac. Domnul ministru, conform legii, are, din ce am înțeles, în atribuțiuni aceste lucruri de a avea periodic întâlniri cu cei care conduc instituții din acest domeniu, nu înseamnă că dânsul face propuneri de tipul celei enunțate de dumneavoastră. Eu nu l-am auzit să spună așa ceva", a conchis premierul.