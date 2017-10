Grindeanu: "Infrastructura reprezintă unul dintre domeniile prioritare ale Guvernului pe care îl conduc"

Ştire online publicată Marţi, 11 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primul ministru Sorin Grindeanu a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bistrița, că infrastructura reprezintă un domeniu prioritar al Guvernului pe care îl conduce."Sunt convins, și știu acest lucru, că lumea s-a săturat de vorbe, de drumuri desenate pe tablă cu carioca, de termene care nu sunt respectate, de tot ceea ce știți că s-a întâmplat în acești ani. Sunt bani europeni, pe care noi în anii trecuți nu am știut să îi cheltuim, foarte multe proiecte au fost fazate pe actualul exercițiu bugetar, ceea ce este un mare minus pentru țara noastră, iar infrastructura reprezintă unul din domeniile prioritare ale Guvernului pe care îl conduc", a spus Grindeanu.Premierul a anunțat că în curând se vor lua măsuri pentru reducerea perioadei de preexecuție a lucrărilor de infrastructură prevăzute în masterplanul general de transport."Pe mine mă interesează și pe noi ne interesează să punem în aplicare acest masterplan, care are în spate fonduri europene, bani europeni care ne vor ajuta la absorbție și putem să facem schimbând câteva lucruri, și anume cadrul legal pentru proiectele strategice, reducând — și lucrul acesta îl facem în dialog cu Comisia Europeană, pentru că vreau să păstrăm toate principiile discutate și transparență, toate lucrurile respective, dar reducând foarte mult pe aceste proiecte strategice, iar infrastructura are, slavă Domnului, foarte multe — reducând termenele de preexecuție, astfel încât să putem intra cât mai repede în faza efectivă de execuție a acestor lucrări. Șef de filă din partea Guvernului pe această lege este domnul ministru Tudose, ministrul Economiei. Din discuțiile pe care le-am avut cu dânsul în ultimele zile, probabil că în cam două săptămâni poate să iasă cu aceste prevederi legale", a afirmat Grindeanu.