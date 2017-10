Gradul de îndatorare a judeţului a crescut în trimestrul al doilea

Gradul de îndatorare a județului a crescut în trimestrul al doilea

Consiliul Județean Constanța (CJC) a reușit să actualizeze, pe site-ul instituției, toate împrumuturile contractate din 2000 și până în prezent, reprezentând datoria publică locală la încheierea celui de-al doilea trimestru. Potrivit documentului postat pe pagina web, gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, respectiv 30.06.2010, a crescut la 24,69%, față de primul trimestru când a fost de 22,69%. Ziarul „Cuget Liber” a mai arătat într-o ediție anterioară că, începând cu 2000, CJC a făcut împrumuturi de aproximativ 40 de milioane de euro, majoritatea contractate în an electoral. Județul ar putea scăpa de datorii de-abia în 2026, când expiră contractul cu cea mai mare perioadă de rambursare. Recordul CJC: 20.000.000 de euro Contractul de cea mai mare valoare, 20.000.000 de euro, a fost încheiat pe 18.11.2000 între SC RAJA SA Constanța și BERD Londra, pentru o perioadă de 177 de luni, respectiv până la data de 21.08.2015. Potrivit informațiilor publicate de CJC, acești bani au fost împrumutați pentru realizarea stațiilor de pompare, a rețelei de canalizare și a conductelor de descărcare în zona Constanța Sud, precum și pentru extinderea rețelei de canalizare în municipiul Constanța. Pentru acest contract, în primul trimestru din 2010, SC RAJA SA a avut o rată de capital de 955.351,32 de euro, achitând dobânzi de 283.815,03 de euro și comisioane de 3.563,79 de euro. În schimb, pe trimestrul al II-lea, CJC nu a mai efectuat nicio plată pentru acest contract. CJC se orientează spre Austria Următorul contract, de 8.232.783,30 euro, a fost încheiat de CJC în iulie 2006, cu Dexia Kommunalkredit Bank AG Viena Austria, pentru o perioadă de 240 de luni. Așa cum se arată în document, destinația finanțării este execuția și finalizarea lucrărilor la Pavilionul Expozițional Constanța, iar CJC este bun de plată până în 2026. Pe primul trimestru din 2010, Consiliul a plătit doar dobânzi, de 41.065,49 de euro. În trimestrul al doilea, CJC a continuat să plătească dobânzile în valoare de 40.085,86 de euro. Autoturisme de zeci de mii de euro La 2.07.2007, CJC și SC Porsche Leasing Romania IFN SA încheiau un contract de 74.588,00 euro, pe o durată de 36 de luni. Contractul a expirat anul acesta, pe 29 iulie. Acești bani erau destinați achizi-ționării în sistem leasing a cinci autoturisme Skoda Superb Extended 1,9 TDI/115CP. Pentru primul trimestru, instituția a avut o rată de capital de 6.672,75 de euro și dobânzi de 270,75 de euro, fără comisioane. Pentru cel de-al doilea trimestru, rata de capital a fost 6.802,00 de euro, iar dobânzile de 141,50 de euro, fără comisioane. Un an mai târziu, în 2008, CJC încheia un alt contract asemănător tot cu Porsche Leasing Romania IFN SA, în valoare de 30.057,60 euro. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de 36 de luni și va expira la data de 30.03.2011. Cu acești bani au fost achiziționate în sistem leasing alte două auto-turisme Skoda Superb Extended 1,9 TDI/115CP. Dacă în primul trimestru al acestui an, CJC a avut o rată de capital de 2.561,26 de euro și dobânzi de 269,96 de euro, fără comisioane, în cel de-al doilea semestru, rata de capital a fost de 2.616,00 de euro, iar dobânzile de 215,22 de euro, fără comisioane. Tot în 2008, CJC a semnat un contract de împrumut cu SC BT Leasing Transilvania IFN SA, de 99.375,00 euro, pentru achiziționarea în sistem leasing a unui auto-buz Higer V8. În acest caz, județul Constanța va trebui să își achite datoriile până la 10.04.2011, perioada de rambursare fiind de 36 de luni. În primul trimestru al lui 2010, rata de capital a Consiliului Județean a fost de 6.816,00 de euro, instituția plătind dobânzi de 726,00 de euro, dar nu și comisioane. În trimestrul următor, rata de capital a rămas aceeași, în timp ce dobânzile au fost mai mici, de 580,00 de euro, fără comisioane. Finanțări pentru Secția de Chirurgie Cardiovasculară La 08.05.2008, Consiliul a încheiat un contract de 8.681.137,00 euro cu SC Fortis Lease Romania IFN SA, pentru 120 de luni. Astfel, instituția are timp până la 13.05.2018 să scape și de această datorie. Destinația finanțării rambursabile a fost achiziționarea în sistem leasing a echipamentelor medicale pentru Secția de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. În timp ce în primul trimestru, rata de capital a fost de 160.711,72 de euro, iar dobânzile de 164.847,30 de euro, acum, în cel de-al doilea trimestru, rata de capital a fost de 164.150,93 de euro, iar dobânzile de 161.408,27 de euro. Milioane de euro pentru laboratoarele informatice Potrivit datelor prezentate de către CJC, ultimul contract de împrumut a fost încheiat la data de 29.08.2008 cu SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, în valoare de 2.420.805,00 de euro, pentru o perioadă de 36 de luni. Suma a fost contractată în vederea achiziționării în sistem leasing a unor laboratoare informatice: echipamente pentru tehnică de calcul, echipamente periferice și de copiere, echipamente de rețea-program pentru Sistemul Educațional Informatizat Județean (SEIJ) Învățământ preșcolar și Preuniversitar clasele I-VIII din județul Constanța. În primul trimestru din 2010, rata de capital a CJC a fost de 209.839,36 de euro, iar dobânzile de 24.533,75 de euro. În trimestrul al doilea, rata de capital a crescut la 213.742,73 de euro, iar dobânzile s-au redus la 20.630,38 de euro.