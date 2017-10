Grădiniţă modernă ridicată într-un an de zile

În comuna Poarta Albă

Grădiniță modernă ridicată într-un an de zile

Preșcolarii din comuna Poarta Albă au de ieri o nouă locație unde vor învăța și se vor juca începând cu noul an de învățământ ce va debuta luni.În cursul zilei de ieri, la un an de când au fost începute lucrările la Grădinița nr.1 din Poarta Albă, primarul localității, Vasile Deli-coti, alături de reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Claudiu Palaz, și directorul grădiniței, Florentina Mangri, au tăiat panglica de inaugurare a noii locații pentru preșcolari.Pe lângă locuitorii din comună și copiii acestora, la eveniment au mai participat președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, deputatul Constantin Chirilă, senatorul Mircea Banias, dar și alți colegi de partid ai primarului democrat-liberal. După ce a fost tăiată panglica de inaugurare, preoții din localitate, Mihai Deliorga și Rareș Bardu, au oficiat o slujbă religioasă.La final, cei prezenți au putut vizita noua grădiniță, cei mai fericiți fiind copiii. Ei s-au bucurat nespus când au văzut mobilierul în culori vii dar și jucăriile care îi așteaptă. Mai mult, edilul comunei, Vasile Delicoti, a pregătit și o surpriză celor mici. Ei au avut onoarea de a tăia un tort deosebit care reprezenta chiar grădinița din Poarta Albă.„Ne bucurăm nespus de mult că domnul primar s-a ținut de promisiune și s-a zbătut ca, într-un an de zile, să construiască o nouă grădiniță pentru copiii noștri. Ca părinți, nu putem decât să ne bucurăm că îi vom aduce pe cei mici într-o locație nouă dar mai ales modernă unde să învețe lucruri utile pentru viitor”, a declarat una dintre mămicile prezente la eveniment.În ceea ce privește datele tehnice ale noii unități preșcolare, edilul a ținut să explice că la construcție s-au folosit materiale care vin să protejeze mediul, precum tabla și izolația cu un burete ecologic. Clădirea are patru săli de clasă dispuse pe două nivele, vestiare, birouri și toalete, toate dotate foarte mo-dern.„Fosta grădiniță era din chirpici și prezenta urme serioase de degradare. Acum, noua locație are o suprafață totală de 369,49 mp, la care se adaugă o curte interioară în suprafață de 300 mp prevăzută cu locuri de joacă. Clădirea dispune de spații interioare moderne dotate corespunzător desfășurării activităților didactice în cele mai bune condiții.Grădinița este gata să primească peste 200 de copii care, începând cu data de 12 septembrie 2011, se vor bucura de facilitățile oferite de noua locație”, a declarat primarul Vasile Delicoti.Construcția a fost finanțată de la bugetul de stat și din bugetul local, valoarea finală depășind suma de 800.000 de lei.