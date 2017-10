Grădiniţa din Topraisar, finalizată până la toamnă

Grădinița din Topraisar, finalizată până la toamnă

Aflat la al patrulea mandat în fruntea administrației locale din comuna Topraisar, primarul Stelian Gheorghe de la PSD continuă strategia de dezvoltare a localității.Unul din cele mai importante proiecte care i-a dat ceva bătaie de cap vizează construcția unei grădinițe la standarde europene, dar, edilul spune că nu se dă bătut iar la toamnă copiii vor studia într-o unitate de învățământ nouă.„După cum știți, am tot avut probleme cu grădinița nouă din Topraisar a cărei lucrare a început în anul 2008. Această investiție s-a derulat cu dificultate, din cauza faptului că, Ministerul Educației nu a mai alocat sumele necesare finalizării instituției. Totuși, cu bani de la bugetul local am reușit să facem acoperișul, astfel riscam ca o parte din lucrare să se degradeze în timpul iernii. Clădirea în care va funcționa grădinița este în regim P+1, cu șase săli de clasă, vestiare, toalete, dușuri, cabinet medical, loc de joacă pentru cei mici, în total având o capacitate de 160 de locuri. Ne-am propus ca în acest an, la toamnă, să finalizăm construcția cu bani de la bugetul local”, a spus Stelian Gheorghe.