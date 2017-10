Grădina de Vară "Perla", pasată de consilierii judeţeni în responsabilitatea oraşului Eforie

Grădina de Vară "Perla", pasată de consilierii județeni în responsabilitatea orașului Eforie

În anul 2009, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România - Film” a aprobat predarea către Consiliul Județean Constanța a Grădinii de spectacol cinematografic „Perla” din Eforiei Nord și a Sălii de spectacol cinematografic Eforie Sud. Ulterior, CJC a efectuat diverse reparații la cele două locații.Drept urmare, s-au zidit geamurile, iar ecranul, cabina de proiecție și exteriorul imobilului au fost zugrăvite, instalația sanitară a fost schimbată, a fost instalată o firmă luminoasă și a fost adusă aparatură de sunet și proiecție pe peliculă, la care s-au adăugat un aparat digital pe format DVD și Blu Ray.Cu toate acestea, cele două locații necesită reparații anuale, deoarece condițiile climaterice din zonă deteriorează continuu starea acestora. În acest context, CJC ar trebui să investească anual, lucru pe care nu mai dorește să-l facă.În consecință, în urmă cu puțin timp, reprezentanții CJC s-au gândit că este mult mai bine să scape de aceste obligații și să le paseze autorităților publice locale din Eforie. Lucru cu care consilierii locali și primarul orașului Eforie, Robert Șerban, au fost de acord.„Consiliul Local Eforie și-a exprimat acordul în vederea însușirii în domeniul public al orașului Eforie și în administrarea Consiliului Local Eforie a imobilelor Grădina de spectacol cinematografic «Perla» din Eforie Nord și Sala de spectacol cinematografic Eforie Sud, cunoscând starea acestora, precum și reparațiile necesare pentru fiecare imobil solicitat”, a explicat Liliana Dumitru, inspector superior la Compartimentul de Coordonare a Instituțiilor de Cultură Subordonate din CJC.De partea cealaltă, reprezentanții Consiliului Local Eforie au spus că, atunci când au primit propunerea de a prelua de la CJC aceste două obiective, au fost de acord, motiv pentru care au și votat un proiect de hotărâre în acest sens. Totodată, ei spun că, momentan, pentru acest an nu au fost prevăzuți bani în buget pentru a se investi în cele două imobile, însă se vor căuta soluții pe viitor.În ceea ce privește valorile de inventar a imobilelor ce urmează să treacă din proprietatea publică a județului Constanța în proprietatea publică a orașului Eforie, Grădina de spectacol cinematografic „Perla” din Eforie Nord are o valoare de 5,669.10 mii lei, iar Sala de spectacol cinematografic Eforie Sud are o valoare de 2,065.38 mii lei.Transferul celor două imobile urmează să se facă printr-un proiect de hotărâre inițiat de președintele CJC, Horia Marius Țuțuianu, ce va fi votat de consilierii județeni în cadrul ședinței de mâine.