Gorghiu, despre punerea sub acuzare a lui Iohannis pentru înaltă trădare: Doar o persoană isterică şi paranoică se poate coborî atât

După ce Liviu Dragnea a anunțat că documentul de punere sub acuzare a președintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare este deja scris, senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat că anunțul liderului PSD reprezintă o “hidoșenie la cel mai înalt nivel” și doar o persoană “isterică și paranoică” se poate coborî la un asemenea nivel. Gorghiu a mai scris că nu este nimic nou în faptul că Dragnea a dezvoltat “o obsesie” din a-l vedea pe președintele Klaus Iohannis plecat, iar acuzațiile arată faptul că liderul PSD este “suficat în propriile promisiuni mincionase.”

"Hidoșenie la cel mai înalt nivel este calificativul pe care orice om de bună-credință îl poate da războiului politic declanșat de către Liviu Dragnea la adresa președintelui Klaus Iohannis. Doar o persoană isterică și paranoică se poate coborî într-atât încât să regizeze o acuzație ridicolă împotriva președintelui României pentru că acesta refuză să fie nepăsător la un sistem de guvernare care îndreaptă statul spre faliment sigur.







Nu este nimic nou că liderul PSD a dezvoltat o adevărată obsesie din a-l vedea plecat de la Palatul Cotroceni pe dl Iohannis, însă absurditatea acuzațiilor arată gradul de disperare al lui Dragnea, sufocat în propriile promisiuni mincinoase și care vede cum fotoliul prezidențial la care aspiră de mult timp devine un orizont mult prea îndepărtat", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.







Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că documentul pentru punerea sub acuzare a președintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare este finalizat, dar că încă PSD și ALDE nu au luat o decizie în această privință.







Dragnea a susținut însă că există multe elemente pentru care Klaus Iohannis poate fi acuzat de înaltă trădare. "Sunt multe acțiuni ale lui Iohannis care pot îmbrăca forma trădării. Nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu e imposibil. Sunt acțiuni care au adus deservicii României", a spus liderul PSD, la Antena 3.







Conform articolului 96 din Constituție, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Președintelui României pentru înaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la faptele ce i se impută. De la data punerii sub acuzare și până la data demiterii Președintele este suspendat de drept. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.







Pe de altă parte, Liviu Dragnea a mai spus că Iohannis nu poate da nimănui nici lecții de morală, nici lecții de anticorupție, referindu-se la banii pe care șeful statului i-ar fi câștigat ilegal din închirierea unei case la Sibiu și ar trebui să îi returneze. "Klaus Iohannis nu poate da nimănui nici lecții de morală, nici lecții de anticorupție. Nimănui nu poate. Ca să discutăm foarte clar. Statul român așteaptă de câțiva ani de zile să primească câteva sute de mii de lei sau de euro, mi se pare, de la familia Iohannis, iar el trebuie să răspundă pe partea penală, după ce a răspuns pe partea civilă. De fapt, pe partea civilă n-a răspuns, pentru că n-a dat banii", a afirmat Dragnea. În această chestiune, președintele PSD a menționat că șeful statului poate fi anchetat. "Constituția spune că nu poate fi trimis în judecată, nu că nu poate fi anchetat", a mai spus Liviu Dragnea.







