Gigi Chiru vrea să facă din Constanţa Capitala Culturii Europene

Gigi Chiru vrea să facă din Constanța Capitala Culturii Europene

Candidatul Alianței pentru Constanța la Primăria Constanța, Christian Gigi Chiru, a lansat, ieri, proiectul intitulat "Constanța-capitală cultural euro-peană". Evenimentul a avut loc în Piața Ovidiu și a atras privirile trecătorilor care au ascultat cu interes proiectul propus de Christian Gigi Chiru, mulți dintre ei semnând că sunt de acord cu astfel de acțiuni culturale în Constanța. "Campania electorală, fie că este pentru alegeri locale, parlamentare sau prezidențiale, ne face pe fiecare dintre noi, oamenii politici sau publici să uităm că aparținem unei comunități, și devenim, într-un mod deloc constructiv, actori captivi ai unor lupte partizane. Preocupat de viitorul orașului nostru, al orașului meu, am decis să depășesc acest tip de conduită deloc constructivă și să mă comport ca un primar responsabil, dedicat comunității și unei perspective de creștere a Constanței în următorii zece ani", a spus Christian Gigi Chiru. El a adăugat că orașul Constanța are șanse bune să devină Capitala Culturală Europeană, după ce, în 2007, orașul Sibiu a împărțit acest titlu cu Luxemburg, beneficiind de investiții de peste 150 milioane de euro, un an întreg de evenimente culturale care au pus orașul pe harta Europei, o creștere de câteva ori a afluxului de turiști și mii de noi locuri de muncă.Printre altele, Chiru a precizat că orașul Constanța are o puternică structură multiculturală, este casa atâtor etnii care conviețuiesc pașnic într-un spațiu cosmopolit și tocmai de aceea, are nevoie de investiții, are nevoie de locuri de muncă și trebuie să redevină un oraș cu care România să se mândrească. "Inițiez, astăzi, 21 mai 2012 proiectul Constanța - Capitală Culturală Europeană și vă invit să susțineți orașul nostru în competiția care va începe încă din acest an, pentru titlul mult râvnit. Din cauza proastei administrații a orașului în ultimii ani, pregătirile noastre pentru competiția europeană vor trebui să demareze urgent, pentru că avem de recuperat nu numai din punct de vedere cultural cât și ca infrastructură, ca investiții. Ca inițiator, trebuie să mă asigur că două paliere de susținere a proiectului sunt activate, respectiv, susținere din partea liderilor comu-nității, politici, instituționali, economici și susținere din partea cetățenilor Constanței. În acest sens, invit personal și invit și public toți liderii formali și informali din municipiul Constanța să se reunească într-un comitet de inițiativă, care să pună la punct o foaie de parcurs în următoarele luni, să con-struiască și să valideze public un program cultural care să constituie baza dosarului de candidatură al Constan-ței", a spus Christian Gigi Chiru.El a mai adăugat că, pentru acest proiect intenționează să atragă investiții de aproximativ jumătate de miliard de euro, să creeze locuri de muncă și să dezvolte o zonă metropolitană precum și infrastructura orașului și județului."Drumul către o candidatură de succes ține și de astfel de ingre-diente, cerute imperativ de cetățenii Constanței și ignorate complet de Radu Mazăre. Astăzi, Constanța, din cauza comportamentului deviant al actualului primar este văzută mai degrabă ca o capitală a inculturii în România, și constănțenii nu mai pot tolera o asemenea etichetă nemeritată. În situația în care reușim să devenim capitală culturală europeană, timp de un an de zile Constanța va fi centrul cultural cel mai vizitat din Europa, ne vom recăpăta mândria de a fi constănțeni, într-un oraș european. Constanța merită mai mult, iar acest proiect reprezintă o perspectivă de dezvoltare a orașului nostru. Acesta este unul dintre proiectele mele pentru Constanța", a mai afirmat Chiru.Pe de altă parte, proiectele pe care le are în vedere Christian Gigi Chiru în caz că va ajunge primar al orașului Constanța nu se opresc aici. Despre toate aceste proiecte, candidatul Alianței pentru Constanța va vorbi, vineri, începând cu ora 12,00, la Casa de Cultură din Constanța, când va avea loc și lansarea oficială a candidaturii sale.