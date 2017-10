Gigi Chiru speră ca PDL Constanţa să obţină patru mandate la alegerile parlamentare

Gigi Chiru speră ca PDL Constanța să obțină patru mandate la alegerile parlamentare

Democrat-liberalii constănțeni se pregătesc să poarte discuții cu viitorii parteneri care vor forma Alianța de Centru-Dreapta la Constanța în contextul viitoarelor alegeri parlamentare ce vor avea loc la data de 9 decembrie. Decizia privind forma și condițiile încheierii unui nou protocol vor fi dezbătute întâi în cadrul unui Birou Permanent Județean al PDL Constanța.După cum deja se știe, președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chi-ru, a fost unul dintre promotorii coagulării forțelor politice de centru-dreapta, după ce, la alegerile locale, a format Alian-ța pentru Constanța, siglă sub care a și candidat pentru Primăria Constanța.În ceea ce privește încheierea unui nou protocol la nivel local, Christian Gigi Chiru a spus că au existat deja ceva discuții și, din punctul lui de vedere, dacă există comunicare, lucrurile trebuie să iasă bine.„Dacă între noi va exista comunicare și respect reciproc, lucrurile vor sta foarte bine. Sunt în relații foarte bune cu președintele PNȚCD Con-stanța, Tudorel Chesoi, am purtat discuții și cu președintele filialei Noua Republică de la Constanța, Cătălin Anghel, urmează să-l cunosc, atunci când va exista, și pe cel de la partidul care va fi înființat de Mihai Răzvan Ungureanu”, a mai spus Christian Gigi Chiru.În ceea ce privește împărțirea mandatelor de parlamentari pe colegii, el a precizat că, deocamdată, nu poate discuta despre acest subiect până ce nu va fi încheiat un protocol cu ceilalți parteneri.„Trebuie să vedem întâi cum vor fi împărțite mandatele cu viitorii parteneri, astfel că, deocamdată, nu pot spune nici câți democrat-liberali vor candida și nici care sunt aceștia. Un lucru este cert, că actualii parlamentari își vor păstra colegiile. Obiectivul nostru este să reușim să păstrăm, să câștigăm trei-patru mandate de parlamentari la Constanța”, a explicat Chiru.El a mai adăugat că, pentru alegerile din toamnă, este absolut necesar să existe o coagulare a forțelor de centru-dreapta, așa cum există, pe cealaltă parte, o coagulare a forțelor de centru-stânga, doi poli de care România are nevoie.„E firesc ca românii să aibă la vot cele două opțiuni majore, o opțiune de centru-stânga și o opțiune de centru-dreapta”, a explicat Chiru.