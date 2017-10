Gigi Chiru: „Solicit modificarea plafonului pentru acordarea de ajutoare sociale”

1

Chiru vrea,Mazare ba.

Dl Chiru se vrea mai socialist decat Mazare pesedistul. Desi s-a vazut parlamentar,Gigel vrea sa demonstreze ca ramane demagod si dupa alegeri.El vrea sa creasca plafonul ajutoarelor,fara sa precizeze cine va suporta cheltuielile. In nici un caz Mazare si Chiru.Oricum,sa ajungi in opozitie si sa ceri adversarilor politici sa faca ceea ce tu PDL n-ai fost in starecand erai la guvernare,e culmea nerusinarii. Recomandam dlui Gigel Chira-Chiralina,sa profite de calitatea de parlamentar si sa propuna in plen ca toti parlamentarii si guvernantii sa renunte la salarii si indemnizatii,sa se reduca cu 50% salariile mai mult decat nesimtite ale sefilor din economia si institutiile statului , sa se instituie impozitul progresiv pe venituri si sa se confiste averile care nu pot fi justificate.Daca va face acest lucru si va reusi,toti cetatenii Romaniei se vor inscrie in PDL si -l vor alege pe Chira ca presedinte.