Gigi Chiru reclamă abuzurile poliţiei

Chiru

Sa scapam de mazare ar fi o binecuvantare. E clar ca omul nu mai are ce cauta la primarie. Ce a stiut sa faca a facut pana acum, dar am impresia ca devine plictisitor pt el sa mai fie primarul orasului. E clar ca ar fi bine sa il schimbam. Chiru ar putea fi o varianta potrivita in sensul acesta, il vad destul de implicat si dornic sa faca din Constanta un oras demn de litoral.