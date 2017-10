Gigi Chiru merge pe mâna lui Vasile Blaga la şefia PDL

3

Doamne in ce hal am ajuns, sa fim reprezentati de chiru

cu jena si rusine am asistat la o emisiune televizata pe la un post de stiri in care chiru s-a facut de bascalie, i-a dat ioan ghise cu tejgheua in cap ,asta batea campii cu gajaielile lui si cu aaaauuurile lui obisnuite,si ghise ii tot spunea, sa arate in ce lege se regaseste ceea ce sustinea, si al nostru ca bradu schimba vorba si o lua razna cu discutia, jenant, penibil ca a ajuns sa conduca chiru si sa reprezinte constantenii,sunt oameni cu adevarat remarcabili in pdl constanta, pe ei de ce nu ii vede nimeni?