Gigi Chiru, desemnat candidatul PDL pentru Primăria Constanţa

Gigi Chiru, desemnat candidatul PDL pentru Primăria Constanța

Democrat-liberalii constănțeni se pregătesc pentru ale-gerile de anul viitor. Cum cea mai importantă poziție este cea de primar al Municipiului Constanța, zarurile au fost deja aruncate. Mai exact, în cadrul Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, s-au făcut, vineri, patru propuneri pentru candidatura de primar al orașului nostru. „Au existat patru propuneri: Maria Stavrositu, Mircea Banias, Claudiu Palaz și Gigi Chiru. În urma voturilor date de membrii BPJ, Maria Stavrositu a primit zero voturi, Mircea Banias, zero voturi, Claudiu Palaz, un vot, iar Gigi Chiru, 25 de voturi. În consecință, eu voi fi candidatul pentru Primăria Constanța dacă voi sta bine și în sondaje”, a spus Gigi Chiru. Cu toate acestea, în urma declarațiilor făcute de Chiru, Maria Stavrositu a transmis un comunicat de presă prin care neagă implicarea ei în expu-nerea candidaturii pentru Primăria Constanța. „Fiind prezentă în ședința BPJ Constanța, am refuzat ferm propunerea de candi-datură, drept urmare am so-licitat scoaterea din sondaj. Secretarul general al BPJ a cerut colegiilor să țină cont de această soluție, în conse-cință nu are cum să existe un rezultat legat de candida-tura mea la Primăria Con-stanța, atâta timp cât nu a existat o chestionare cu acest nume. Toate acestea sunt consemnate în procesul verbal încheiat în ședința din data de 8.07.2011. Consider manipulare și lipsă de fair-play orice declarație în alt sens”, a transmis Maria Stavrositu în comunicatul de presă.