Gigi Chiru: "Copiii Constanţei au dreptul la sănătate!"

Gigi Chiru: "Copiii Constanței au dreptul la sănătate!"

Senatorul Christian Gigi Chiru a susținut în Parlament declarația politică „Copiii Constanței au dreptul la sănătate!”. Redăm în continuare declarația politică a senatorului așa cum a fost formulată:„Lăsând la o parte disputele politice sau neplăcerile create de actuala administrație publică locală, trebuie să ne oprim atenția asupra viitorului Constanței, al României: copiii. Spitalul Clinic Județean Constanța deservește drept spital regional, cazuri din mai multe județe fiind direcționate aici. I se spune cea mai mare unitate sanitară a județului Constanța însă, din păcate, în cei mai bine de 40 de ani de existență, Spitalul Județean a devenit motiv de dispute politice. Nu contest calitatea profesională a managerilor sau a medicilor, nu este aceasta intenția mea. Însă, nu putem trece cu vederea faptul că multe dintre secții sunt neîncăpătoare sau arată că acum 45 de ani, atunci când spitalul a fost dat în folosință. Mai mult, din punctul meu de vedere, fondurile insuficiente, aglomerarea cauzată de numărul mare de pacienți și de lipsa unor unități medicale specializate, cum ar fi un spital de pediatrie, sunt motivele pentru care s-a ajuns în situația actuală. Constanța, unul dintre cele mai mari orașe din țară, reședința unui județ cu aproximativ 700.000 de locuitori, are nevoie de un spital de pediatrie. Ca să nu mai vorbim despre nevoia înființării unui spital regional”, a spus senatorul Christian Gigi Chiru în Parlament.Acesta a subliniat că sistemul de sănătate de stat a pierdut, în Constanța, războiul cu sistemul privat, ceea ce nu este normal sau corect pentru plătitorii de asigurări de sănătate.„Cum își poate trata copilul în sistemul privat o familie cu venit minim sau mediu pe economie? Cum își pot permite părinții aflați în această situație tratamentul necesar pentru vindecarea copilului lor? Ce pot face aceștia în cazul în care au mai mulți copii? Mi-ar plăcea să cred că, atunci când vine vorba despre sănătate, reaua voință nu-și are locul. Atât cea politică, dar mai ales cea administrativă. De asemenea, am speranța că nimeni, în orice poziție s-ar afla, nu și-ar bate joc de viitorul copiilor noștri.Mai mult decât atât, Constanța are nevoie de o clinică de neonatologie la standarde europene. Este anormal ca viitoarele mămici să se teamă de o naștere „la stat” și să plătească mii de lei pentru o naștere în sistemul primat de sănătate. Am aflat cu surprindere că spitalele private, în cazul unei nașteri cu probleme, redirecționează cazurile tot spre Spitalul Clinic Județeană de Urgență Constanța, chiar dacă părinții plătesc sume impresionante pentru naștere”, a mai spus parlamentarul constănțean în declarația politică.Senatorul Chiru li s-a adresat și parlamentarilor de Constanța, pe care i-a invitat să ia atitudine: „Aceasta este o problemă care ne privește pe toți, indiferent de convingerile și de disputele politice. Copiii Constanței, copiii noștri, au dreptul la sănătate! Este obligația noastră să rezolvăm această problemă!”.