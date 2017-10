GIGI CHIRU, atac la Primărie şi CJC / "Constanţa nu are un Monument al Marinarului Român"

GIGI CHIRU, atac la Primărie și CJC / "Constanța nu are un Monument al Marinarului Român"

Fundația umanitară Christian Gigi Chiru încearcă să tragă un semnal de alarmă ca Primăria Constanța și Consiliul Județean să își aducă aminte de faptul că au în gestiune bogăția culturală pe care județul Constanța a moștenit-o de la străbuni. În 1982, la propunerea ICOMOS (Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor), UNESCO a declarat ziua de 18 Aprilie ca Zi mondială a monumentelor. Această celebrare oferă posibilitatea conștientizării de către public atât a diversității patrimoniului la nivel mondial, cât și a vulnerabilității acestuia și, în consecință, a eforturilor necesare pentru protecția și conservarea sa. În acest context, Christian Gigi Chiru atrage atenția că este timpul ca autoritățile locale constănțene să se întoarcă cu fața spre bogăția culturală pe care orașul a moștenit-o. „Nu trebuie să uităm niciodată că o comunitate care nu-și respectă trecutul nu are viitor. Constanța este orașul cu cele mai puține monumente, iar cele care se află în diverse locuri ale urbei sunt nepuse în valoare, deși, aproape în totalitate, se află în patrimoniul autorităților locale. Deși oraș portuar, Constanța nu are nici în prezent un Monument al Marinarului Român, cu toate că, de mai bine de 15 ani, se fac demersuri în acest sens. Orașul marinarilor nu are un loc la care să se aducă măcar la sărbători un semn de prețuire, unde să se susțină momente comemorative sau ceremonialuri militare”, spune Chiru, într-un comunicat de presă. El a mai adăugat că, deși la Constanța s-au descoperit nenumărate dovezi ale bogatei antichități romane și grecești, șantierele arheologice au rămas groapa de gunoi a orașului. „Zona Peninsulară a fost declarată rezervație istorică și, cu toate acestea, casele care i-au dat personalitate sunt într-o paragină vizibilă, cum ar fi Hotelul Intim, Casa Șuțu și toate celelalte clădiri emblematice. Numeroase sunt casele memoriale care au adăpostit personalități ale culturii și științei românești. Casa Cella Serghi, Petru Vulcan, Ion Bănescu, Constantin Sarry etc. nu poartă niciun însemn. În Cimitirul Central, nenumărate monumente funerare sunt lăsate de izbeliște sau au fost înstrăinate, deși aparțin unor fruntași ai orașului care au scris istoria acestuia. În ziua în care întreaga lume cinstește locurile sfinte ale istoriei prin activități culturale, Constanța rămâne la fel de impasivă, cenușie, locul unde nu se întâmplă nimic”, a mai precizat Christian Gigi Chiru.