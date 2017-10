Gigi Chiru ameninţă cu demisia din PDL: "Jos labele de pe Portul Constanţa!"

Gigi Chiru amenință cu demisia din PDL: "Jos labele de pe Portul Constanța!"

Președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, a declarat, ieri, că este dispus să demisioneze din funcțiile deținute dacă cererile sindicaliștilor din Portul Constanța nu vor fi rezolvate într-un interval de timp rezonabil. Mai exact, cererea acestora vizează demiterea actualului director al CNAPMC, Aurelian Andrei Popa. Printre altele, Chiru a subliniat faptul că în port sunt interese mariși a atras atenția asupra faptului că din acționariatul companiei fac parte statul, care deține 60%, Fondul Proprietatea, cu 20%, dar și municipalitatea, care are 20%. În cursul zilei de ieri, Christian Gigi Chiru a avut o întâlnire cu sindicaliștii din Portul Constanța. Delegația a fost condusă de Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, și a fost alcătuită din 12 persoane, membrii Biroului Permanent al Federației și conducerea celor două sindicate din Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC). Principalele teme abordate au vizat managementul actual al Portului Constanța, perspectiva privatizării administrației portuare, încălcările contractului colectiv de muncă, emiterea unui Regulament de Ordine Interioară fără consulta-rea sindicatului, abuzuri în serviciu și lipsa dialogului social. La finalul întâlnirii, Chiru a spus că este alături de sindicaliști și că le susține revendicările pe care le au, inclusiv cea de a schimba actualul director al administrației Portului Constanța. El a spus că a făcut toate demersurile pentru ca și conducerea de la București să înțeleagă că solicitările acestor oameni sunt absolut reale și urgente. „Am încercat să aflu ce se întâm-plă în port și am aflat niște lucruri care m-au șocat. În Portul Constanța e pe cale să se întâmple o afacere gen băieții deștepți din energie. Niște băieți deștepți din Constanța, mână în mână cu băieți deștepți de la București, pregătesc o ambuscadă pentru a pune mâna pe activitatea economică a portului. Printr-o privatizare a administrării acestui obiectiv economic, în paralel cu externalizarea serviciilor asigurate de Administrația Portului Constanța, inclusiv a furnizării de utilități. Cu alte cuvinte, niște șmecheri de la București cu niște șmecheri din Constanța, sub privirile indulgente și complice ale unui acționar important în Port - Primăria Constanța - s-au hotărât să cumpere portul fără să plătească nimic pe el. Se pare că pionul cel mai important în toată această afacere este actualul director, care va trebui să facă o trecere invizibilă pentru neavizați, de la actuala formă de administrare a portului la ce va urma, evident în folosul tuturor părților, mai puțin a constănțenilor. Tocmai de aceea, astăzi spun celor care au de gând să facă așa ceva, indiferent cine sunt ei și ce hram poartă, «Jos labele de pe Portul Constanța»”, a spus Chiru, într-o conferință de presă. Chiru a adăugat că nu este împotriva unor proceduri legale aplicate pentru eficientizarea administrației managementului portului, dar e evident că o administrație privată a portului va restructura și va disponibiliza masiv personalul, cam 60% din angajați. „Pentru că nu sunt parte din aceas-tă mafie locală care controlează orașul, nu sunt șantajabil sau dependent de ea, cer de urgență demiterea actualului director și oprirea schemei de privatizare care va dăuna tuturor constănțenilor. Sunt gata să renunț la funcțiile mele din PDL, dacă această schimbare nu va fi făcută în termen rezonabil”, a transmis public Chiru conducerii de la București, prin intermediul presei. Președintele PDL Constanța a mai spus că, încă de săptămâna trecută, a făcut public acest lucru la București, dar nu a primit, deocam-dată, niciun răspuns concret. Chiru a precizat că a solicitat demiterea directorului de la CNAPMC ministrului Transporturilor, Alexandru Nazare, însă acesta i-a spus că trebuie să se mai documenteze. Totodată, Chiru a afirmat că situația din Portul Constanța și solicitarea sindicaliștilor prin care se cere demiterea actualului director a fost făcută și în cadrul partidului către președintele PDL, Emil Boc, dar nici de aici nu a primit vreun răspuns.