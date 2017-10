Gigi Chiru a dezgropat, la propriu, securea războiului cu administraţia Mazăre

Gigi Chiru a dezgropat, la propriu, securea războiului cu administrația Mazăre

Președintele PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru, a fost reconfirmat pe funcție, în cadrul alegerilor de vineri seara, cu 288 de voturi, 52 împotrivă și 14 voturi nule.„Au trecut aproape doi ani de când sunt președinte al Organizației Județene. Am preluat o organizație infestată de cârtițe, care dimineața erau la partid, la prânz pregăteau strategia, iar seara complotau. Doi ani de zile, anumiți colegi au învățat din politică un singur lucru: că trădarea și complotul sunt virtuți. Au mai învățat că în lupta politică, îți omori prima dată colegul de partid pentru a fi apreciat de adversar. Iar partidul a avut de suferit, organizația agoniza, era condamnată la pieire, cu bună știință, chiar de către cei care o conduceau. Doi ani m-am luptat să conturez o echipă, să stabilizăm pentru totdeauna partidul, să punem capăt conflictelor interne desfășurate în spațiul public și nu în interiorul partidului”, le-a spus Gigi Chiru celor prezenți în sală.El a mai precizat că a venit la conducerea partidului cu intenția de a face cu adevărat opoziție administrației Mazăre și Constantinescu, însă acest lucru nu l-a putut face în totalitate, deoarece a trebuit să se lupte cu unii colegi de partid. În acest sens, Chiru a spus că, acum fiind liniște în organizație, dezgroapă la propriu securea războiului cu admi-nistrația Mazăre și Constantinescu, moment în care a și dezvelit un topor înfipt într-o buturugă.„În urmă cu doi ani, când am fost ales președinte, am venit cu speranța să așezăm Partidul Democrat Liberal pe o direcție precisă de luptă cu administrația Mazăre și Constantinescu, dar am fost târât fără voia mea în lupte fraticide. Nu este ușor să te lupți cu proprii colegi în loc să te lupți cu adversarul. În spațiul public, lupta noastră este cu adversarul, lupta noastră este să atragem atenția opiniei publice asupra neregulilor pe care le fac adversarii noștri. Am preluat organizația de la Mircea Banias, care astăzi este sluga lui Felix Motanu, care a fugit pe geam ca un hoț, cu datoriile neachitate la partid. În campania electorală, aveam să mă lupt cu un fost coleg căruia i-am achitat datoriile restante și drept mulțumire mi-a făcut plângeri penale la Parchet pentru că am ajutat oameni nevoiași din Constanța. Totodată, aveam să mă lupt cu o stimată doamnă, pe numele său Maria Stavrositu, care a făcut din organizația municipală o mahala și în stilul propriu a părăsit organizația rușinos, fără să-și plătească datoriile la cabinetul parlamentar”, a mai declarat Gigi Chiru.El a precizat că a avut ce învăța de la acești colegi și anume că „trădarea nu are nimic de-a face cu onoarea”.„Am învățat că unor oameni mici, unor oameni egoiști, unor complotiști, nu trebuie niciodată să le dai putere prea mare. Aceștia transformă puterea într-o armă în interes personal, iar când vine vorba de apărarea partidului, acesta este ignorat și călcat în picioare. În fața unor asemenea oameni nu m-am putut apleca. Cu asemenea oameni, nu puteam să fiu de acord. Cu asemenea oameni, nu doream să stau la aceeași masă și să mă bucur pentru faptul că astăzi nu au cum să mai facă rău partidului”, a explicat Chiru.În final, în urma alegerilor desfășurate, Gigi Chiru va face echipă cu cei doi prim-vicepreședinți, consilierul local municipal Iustin Fabian Roman și primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Echipa este completată cu vicepreședinții Linica Stan, Liviu Popa, Adrian Chițoi, Daniel Boanfă, Valentin Zeicu, Senol Zevri, Mihai Vișoianu, Corina Gheorghe, Adrian Sponte și Adrian Doxan. Tot rang de vicepreședinți au și deputatul Florin Gheorghe, președinții organizațiilor de colegii, dar și președinții organizațiilor interne. Secretar general a fost ales George Măndilă, iar secretari generali adjuncți, Florin Gavrilă și Alexandru Maxim. Noii secretari executivi sunt Marian Ilinca, Sorin Cocheș, Cerasela Arsinte, Bogdan Dobre, Petrișor Cruceanu și Ionuț Anghel. Comisia de Etică și Litigii va fi condusă de Adrian Alexandrescu, iar Comisia de Revizie și Control, de Mihai Durbală. Trezorierul partidului este în continuare Coca Tudor.Președintele PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru, a fost reconfirmat pe funcție, însă evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Nici nu se uscase cerneala pe procesul-verbal, că primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a spus că va contesta alegerile din motive nestatutare, mai exact, că numărul delegaților prezenți nu ar fi fost în concordanță cu statutul partidului, lucru infirmat de liderii centrali ai partidului prezenți la eveniment, prim-vicepreședintele PDL, Cezar Preda, și vicepreședintele Costică Canacheu.