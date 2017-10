Gigi Chiru a depus plângere penală împotriva lui Victor Ponta

5

DESPRE DEMOCRATIE-ziceri ale unora,intrebari si pareri ale altora...

De cate ori ii vad pe democrat-liberalii constanteni cum se screm deontologic,schimbandu-si culorile ca madam Udrea chiloteii,sau "părul",înființându-și noi "refugii organizaționale" de tipul UNPR ului,PP DD ului,acum,mai nou,formațiunea neamțului paranoic,mă năpădesc întrebările despre ce și cum ar mai fi democrația asta la români... Unii „ deontologi”,referindu-se la noi,românii, spun cum că „ Nu poți îngenunchia un popor deprins să se târâie”…asta o spun ei…așa,la mișto,luându-ne în zeflemea, pe noi, românii,obidiți de lungile împilări străine, la care am fost supuși de-a lungul celor cîteva sute de ani …trecuți…Când,în sfârșit,am zis și noi,după câteva mii de ani buni de când noțiunea de democrație a apărut pe pământ grecesc,că,în sfârșit,și la noi se aplică acest concept…vin acum aceeași „deontologi”, și ne iau în „dinții găinii”,cum că,vezi…neam de slugă am fost…neam de slugă am rămas… Or avea dreptate,n-or avea…oricum,democrația a început un drum lung prin mințile și sufletele românilor… și se pare că acest drum nu are un plan precis,nici o destinație exactă…și nici în prezentul pe care-l trăim nu o duce prea bine… cel puțin asta este părerea mea… De ce spun aceste lucruri ? Deoarece,eu cred,că democrația noastră s-a născut bolnavă,ca un copil „la șapte luni”… pipernicit,slăbănog și neajutorat,care ,în loc să rămânâ în incubator până la înzdrăvenire,a fost „luat acasă” de o mamă neatentă și neinformată… Cineva zicea cum că,”…adevăratul leac pentru bolile democrației este și mai multă democrație”.După cum bine știm ,democrația suferă de diferite boli,nu numai la noi ci peste tot în lumea asta largă…Și la francezi și la englezi și la ruși și la chinezi,chiar și la greci,care sunt de fapt și de drept inventatorii recunoscuți ai acestui concept… de americani și conceptele lor democratice,pe care le impun cu dreptul celui mai puternic,peste tot prin lume,pe unde-i mână interesele…nu mai amintesc nimic… O fi bine,o fi rău,corect sau incorect,ca cel sau cei „aflați la putere” vremelnic, să-și impună propriile valori și să schimbe moda,”îmbrăcând ” democrația în alte haine…mai mult sau mai puțin diferite față de ceea ce știm noi,cei care mai știm câte ceva,chiar dacă nu foarte multe… ? Aceasta este o altă întrebare,iar părerea mea este că,trăind într-o societate democratică,datoria noastră,a celor care avem discernământul necesar pentru a ne „da cu părerea”,este de a ne întreba în continuare și de a ne oferi, unii,altora răspunsuri,după cum ne duce pe noi mintea… și nu de accepta răspunsurile „fabricate” de cei care croiesc,din timp ,în timp,alte haine,din ce în ce mai fistichii și mai aiurite democrației despre care vorbim aici… Altcineva zicea cum că “O democrație modernă este o tiranie ale cărei granițe sunt nedefinite; așa poți descoperi cât de departe poți ajunge mergând pe o linie dreaptă până când ești oprit.”Auzi acolo,”democrația este o tiranie…”…! Greu de digerat o asemenea părere…două noțiuni aflate la poluri opuse și în contradicție… democrația sinonimă cu tirania ! Dar dacă stăm puțin și ne gândim la ce se întâmplă în România și chiar aici la noi,la Constanta,în ultima perioadă,de la Referendum încoace, vedem că “ deontologul” care a formulat asemănarea dintre cele două noțiuni,nu a făcut nici o greșeală… dimpotrivă…acuzațiile pe care și le aduc USLul și PDL ul, ”suspendatul”… deocamdată … și “interimarul”…chiar noi, ”postacii” de pe diferite siteuri,unii altora… acuzații despre “cine este sau se manifestă a fi adevăratul tiran”,care dorește cu totdinadinsul să dea o lovitură democrației românești, născută… după părerea mea,gata bolnavă… Cât despre acțiunile comentate cât este presa de lungă și de lată…ale Curții Constituționale,dulăul de pază al democrației noastre…despre acțiunile justiției românești,în ansamblul ei,din ultima perioadă…despre vizitele, ”indicațiile prețioase” și “datul cu părerea” în problemele românilor de către reprezentanții “curților” europene și ale americanilor…toate acestea nu fac decât să confirme că,la noi,la români,linia de demarcație,dintre democrație și tiranie nu este deloc bine conturată…boala democrației românești,nu poate fi vindecată,cu una ,cu două…chiar dacă posibilitățile medicinii sunt nelimitate… limitate sunt doar posibilitățile politicienilor noștri,de a gestiona din punct de vedere politic și social-economic țara…politicieni caricaturali,care se bălăcăresc în văzul lumii întregi…strigând în cor,indiferent de coaliția în care se află,ceva de genul : ”SĂRIȚI ,HOȚII,CĂ NE FURĂ DEMOCRAȚIA !”-că parcă ar ști ce să facă cu ea …dacă nu le-ar fura-o ceilalți… Închei cu o altă „zicere”,numindu-l și pe cel care a „zis-o”,Dalton Trumbo…din păcate,nici el nu este român… “Democratia inseamna ca oamenii pot spune ceea ce vor.Toti oamenii.Inseamna ca ei pot vota pe cine vor.Toti oamenii.Inseamna ca il pot adora pe Dumnezeu in orice fel simt ei ca este bine,si acest lucru include deopotriva crestinii si evreii si doctorii voodoo de asemenea.” Și….care-i problema …?