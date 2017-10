Gigi Chiru a creştinat al nouălea copil  

6

PT PROSTI

Mai postacilor,voi cei de mai sus ,sunteti prosti sau doar niste marionete platite de hotii de PALAZ&MAZARE care sunt in tandem se stie.Toate abuzurile facute de drogat sunt semnate de prostanacul de Palaz(exista dovezi in acest sens ) sa nu mai vb in vant .Votam CHIRU e cel care a demonstrat ca se poate schimba ceva in C-TA si care vrea .Pe cei doi nu i-a oprit nimeni pana acum au fost 12 ani in administratie.VOTATI CHIRU ,PT UN VIITOR MAI BUN.