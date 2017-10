Ghiţă s-ar putea retrage din Comisia de Control al SRI

Ghiță s-ar putea retrage din Comisia de Control al SRI

Deputatul Sebastian Ghiță a declarat că reflectează la o posibilă retragere din Comisia de control al activității SRI și a precizat, în context, că va lua toate deciziile "în perioada următoare". El a adăugat că va participa, marți, la audierea lui Eduard Hellvig în comisia amintită."Am să iau toate deciziile în perioada următoare, dar să știți că reflectez la acest subiect din două motive: intenționez, așa cum am spus, să sprijin construirea unui nou partid. Așa cum s-a întâmplat cu televiziunea, nu aș vrea să se spună că este partidul SRI-ului și televiziunea SRI-ului și, de aceea, nu cred că apropierea mă ajută, nici pe mine, nici pe dânșii. Și pentru că, într-adevăr, poate apărea ideea și pot apărea suspiciuni că, prezent în Comisia SRI, aș putea fi ajutat. Cu toate că, mă aștept ca odată votat, domnul Helvig să fie un factor de echilibru între forțele politice și să nu folosească serviciul ca instrument politic", a afirmat Ghiță, luni, înainte de a intra în sala de plen.Întrebat dacă va mai rămâne membru în Comisia de control al SRI ținând cont că este cercetat penal, acesta a spus că viața, după Revoluție, a făcut ca mulți cetățeni ai țării să fie în această situație."Nu uitați că am votat un președinte cercetat penal, pe domnul Traian Băsescu, nu uitați că am avut situații cu miniștri, cu președinți, acuze de la ANI, de la DNA, așadar, nu văd de ce cercetări ale procurorilor pot reprezenta o problemă. Toți trebuie să ne obișnuim că, atunci când procurorii fac anchetă și cercetează lucruri, trebuie să așteptăm răbdători ca dânșii să afle adevărul", a afirmat Sebastian Ghiță, citat de Agerpres.