Ghinion pentru Opoziție! Moțiunea de cenzură a fost respinsă

Moțiunea de cenzură intitulată „Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, rușinea României!”, inițiată de PNL, USR și PMP, a fost respinsă, ieri, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.Liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, a menționat că au votat „pentru” 161 de parlamentari și trei „împotrivă”. Pentru a putea fi adoptată, moțiunea avea nevoie de minimum 233 de voturi în favoarea sa.„Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a Opoziției, ci o urgență națională! Grupul infracțional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României, a slăbit statul, ca să și-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând. Afirmăm cu putere și cu toată responsabilitatea că este periculos pentru interesele naționale ca țara să rămână pe mâna acestui grup infracțional organizat, care distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea politică și economică a României, într-un moment de instabilitate internațională. Cei care vor încerca să-l salveze, din nou, pe Liviu Dragnea, împotriva României, vor purta pe umeri o răspundere istorică. Pentru că alegerea pe care o veți face azi, doamnelor și domnilor din PSD, ALDE și UDMR, este între Liviu Dragnea și România”, se arată în textul moțiunii de cenzură, transmis de Biroul de presă al PNL.Potrivit moțiunii, remanierile succesive guvernamentale nu au făcut decât să demonstreze că, „pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puțin alte 3-4 rezerve și mai slab pregătite, cu care sunt umiliți tinerii care au crezut în zicala «cine are carte, are parte»”.La rândul ei, Viorica Dăncilă a declarat, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură, că nu își dă demisia și că solicitarea parlamentarilor Opoziției în acest sens denotă iresponsabilitate în preajma preluării președinției Consiliului Uniunii Europene și că România „merge pe un drum bun”.În altă ordine de idei, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat, după respingerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului în plenul reunit al Parlamentului, că este pentru prima oară când au fost mai puține voturi decât numărul semnatarilor moțiunii.Parlamentarii de la PSD, ALDE și UDMR au fost prezenți în sală, dar nu au votat.