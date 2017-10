Ghetoul din Tomis Nord - ameninţarea persistă!

1

4run

www.4run.ro a alergat si la Marea Neagra Am dat o fuga pe faleza din Mangalia si in acelasi timp, schimband suprafata de sub picioare, am alergat pe plajele de la Marea Neagra. Pentru inceput in Saturn, Venus, Aurora, Jupiter si Neptun. Nisipul era ud, marea era agitata, Soarele era sus pe cer.  www.4run.ro a ajuns la 90 de locatii de alergat, dintre care 5 sunt lovite de briza racoroasa a marii: Constanta, Mangalia, Saturn, Jupiter si Neptun.