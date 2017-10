Gheorghe Ştefan demisionează de la şefia PDL

Gheorghe Ștefan demisionează de la șefia PDL

Ştire online publicată Joi, 14 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PDL Gheorghe Ștefan a declarat, astăzi, înaintea Colegiului Director, că își va depune demisia din funcția la nivel național pentru că are “demnitate”, scrie NewsIn.“Eu voi demisiona din funcția de vicepreședinte al PDL la nivel național”, a declarat el. Întrebat dacă la fel ar trebui să procedeze și președintele PDL, Emil Boc, edilul municipiului Piatra-Neamț a răspuns afirmativ. “Dacă m-ar chema Emil Boc, aș face la fel ce v-am spus mai înainte”, a declarat el.“Din moment ce am fost în conducerea centrală ca vicepreședinte și rezultatul este nesatisfăcător, cred că am partea mea de vină și am demnitate și demisionez”, a explicat Gheorghe Ștefan motivul demisiei sale.