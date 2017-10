Candidatul PP-DD pe Colegiul 9 la Camera Deputaților

Gheorghe Slabu: „Voi fi un parlamentar de teren!”

Program extraordinar de încărcat, în aceste zile, pentru Gheorghe Slabu, candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu pe Colegiul 9 la Camera Deputaților.Bătălia pentru un loc în Parlamentul României este foarte grea. Gheorghe Slabu, președintele Organizației Județene Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu, care vizează un fotoliu în Camera Deputaților, știe acest lucru, motiv pentru care nu pierde nicio secundă și este permanent în mijlocul constănțenilor din colegiul său.„Săptămâna trecută, am avut o serie de activități. Am avut întâlniri cu cetățenii din Faleză Nord, în piața de pe strada Unirii, dar și în zonele Cireșica și Brotăcei, am oferit suporterilor bilete la meciul FC Viitorul - Dinamo București, asistând personal la partidă, iar la Năvodari am participat la lansarea candidaților noștri Gabriel Candindatu și Mihai Tararache. Le-am explicat constănțenilor prioritățile pe care PP-DD le are dacă va intra la guvernare, însă, în primul rând, le-am spus că vom deschide cabinete parlamentare, prin intermediul cărora vom prelua problemele oamenilor, le vom centraliza și nu vom avea liniște până nu le vom rezolva. Toate aceste probleme vor ajunge la primari și la directorii instituțiilor deconcentrate, factori de decizie. Personal, îi asigur pe constănțeni că nu voi fi un parlamentar de TV, ci unul de teren. Nimeni din echipa mea nu va pleca acasă până când nu sunt rezolvate problemele oamenilor”, a asigurat Gheorghe Slabu.Candidatul PP-DD pe Colegiul 9 la Camera Deputaților s-a mai implicat în două acțiuni. Prima, cea de distrugere a câtorva sute de pachete de țigări, cu ocazia Zilei Internaționale Anti-Fumat. Cea de-a doua, a constat în încheierea unui parteneriat cu liderii mai multor asociații studențești.„Tineretul, elevii, studenții sunt foarte importanți pentru PP-DD. Ei sunt viitorul României, în ei trebuie să investim. De Ziua Internațională a Elevului și Studentului, am organizat o masă rotundă cu reprezentanții mai multor asociații studențești, din principalele universități constănțene, încheind un parteneriat”, a explicat Gheorghe Slabu.După ce, ieri, a asistat la Sfânta Liturghie de la Catedrala Arhiepiscopală, astăzi, Gheorghe Slabu are în program întâlniri cu reprezentanți ai asociației arhitecților, dar și cu cei de la Institutul Român de Cercetări Marine, scopul fiind încheierea unui parteneriat.