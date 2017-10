Gheorghe Slabu: „Trebuie să atragem cât mai multe fonduri europene pentru Constanţa!“

1

Piaza rea

Eu cred in semne.Pentru cine nu este familiarizat,sa stiti ca exista cel putin trei semne care aduc ghinion sau prevestesc vremuri grele: 1-cand apare o cometa pe cer,2-cand varsati sare pe masa si 3-cand vedeti poza lui Slabu la ziar(Ptiu..!).Ultima data am vazut poza lui Slabu(Ptiu..! ) in anul 2012. De atunci,ma urmareste ghinionul.S-au scumpit toate.In anul 2012 cea mai mare suma platita la intretinere a fost de 4.3 milioane lei/luna.Azi platesc 10 miliane lei/luna.In anul 2012 ,impozitul pe casa a fost de 3.2 miloane/an.In anul 2013 si 2014 impozitul s-a majorat la 7.5 milioane/an.Cind vad barba lui Slabu(Ptiu..!) imi numar banii din portofel.Am prins un reflex,am patit,ce a patit cainele lui Pavlov.Acesti oameni nu s-au evidentiat cu nimic bun in doi ani de zile.Gresesc putin ! Au dat ghiocei la doamne si au votat tot ce a vrut Mazare.Ca regula generala,o cometa apare o data la 1000 de ani si barba lui Gica rasare in ziar o data la 4 ani si apune dupa alegeri. De doi ani,intreb in stanga si in dreapta,cine este acest Slabu(Ptiu..Ptiu..!).Vreau sa stiu doua lucruri:1-ce scoala are si 2-ce a facut in viata lui ? Nu-mi spune nimeni.Va sfatuiesc sa nu va uitati in barba lui. Daca ati vazut-o din greseala,sa stiti ca azi va urmareste ghinionul.Este bine sa aveti grija pe unde treceti strada,sa nu fumati la volan ,sa nu vorbiti la mobil. Dar cel mai bine ar fi sa va descante o vrajitiare si sa faceti opt semne cu mana,pe gardul pepededeului.